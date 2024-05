Kako doznaje RTL, stan bivšeg ministra Marija Banožića od 92 kvadrata i dalje je prazan. Riječ je o nekretnini u užem središtu Zagreba u Gundulićevoj ulici koji je u vlasništvu države i zbog kojeg su Banožića prozivali da ga je sam sebi dodijelio, te ga je on koristio za vrijeme ministarskog mandata, a zbog toga ga je stana kaznilo i Povjerenstvo za sukob interesa. Uz to dobio je i državnu subvenciju za gradnju kuće u Vinkovcima i to (dok ima još jedan stan) te su ga mnogi zbog toga prozivali.

Nakon što je otišao s dužnosti ministra, i to zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo muškarac, Banožić je iselio iz državnog stana, a u njega potencijalno može useliti neki novi ministar ili ministrica.

Naime, Državne nekretnine upravo provode proces dodjele stanova ministru demografije Ivanu Šipiću i potpredsjedniku Vlade te ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipu Dabri. On i Šipić imaju pravo na više od 60 "državnih" kvadrata stana.

Provjerili smo hoće li Dabro možda useliti u stan koji je koristio Banožić, a on nam je potvrdio da mu je stan ponuđen, ali da ga je odbio.

"Upravo sam danas potpisao zapisnik o primopredaji stana s datumom 3. lipnja. Riješio sam to. Stan ima minimalnu propisanu kvadraturu propisanu od 62 kvadrata", rekao nam je Dabro. Na stolu je imao ponuđeno i još dva stana veća od 90 četvornih metara pa tako i "Banožićev" stan koji je ipak "preskočio". "Dosta je bahatluka i podcjenjivanja građana. Mi smo u službi države, tu smo da radimo i prespavamo - koliko možemo spavati - a ne da imamo neke vile i dvorce", rekao je.

Na pitanje zar ga nije privuklo to što je bivši Banožićev stan renoviran i velik, odgovorio je uz smijeh: "Ja sam skroman. Ukleti je to stan." Iako ima troje djece, rekao je da oni neće biti s njim u Zagrebu i da zato nema potrebe za većom kvadraturom, a da je 62 četvorna metra sasvim dovoljno i ako budu povremeno došli.

Dodajmo i to da državne stanove već koriste novi-stari ministri Damir Habijan i Marija Vučković koji će ostati u stanovima koji su im dodijeljeni u starom mandatu, kao i nekadašnji državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, a sada i sam ministar Tonči Glavina.