Nekad je bio poznat isključivo po sportskim uspjesima, a danas je zbog bivšeg hrvača Nikole Starčevića, u centru Zagreba bila policija. Ušao je u posjed stana u državnom vlasništvu, promijenio ključ i iz njega ne izlazi.

Kao što stoji na naljepnici, nekretnina je vlasništvo Republike Hrvatske. Međutim, ona u posjed ne može. RTL-ova ekipa nije uspjela snimiti stan jer ih Nikola Starčević, bivši hrvač i bivši reprezentativac, nije pustio da se približe. S njim su policajci koji rade zapisnik jer Državnim nekretninama nije dozvolio da stupe u posjed svoje imovine. Ušao je prije njih i promijenio bravu.

"Riječ je o stanu od nekih 16 kvadrata za koje je utvrđeno da je vlasništvo RH. Danas nam se dogodila provala u taj prostor. Provalila je fizička osoba", objasnila je Željka Franić iz Ureda za korporativne komunikacije Državnih nekretnina.

Iako zna da to nije njegovo, krenuo je u obnovu male prostorije u dvorištu. Svoj stan u zgradi iznajmljuje stranim radnicima. "Kad je cijela priča krenula, mi smo ga upozorili da je stan od Republike Hrvatske. On je otklimao i nastavi po svome", priča Krešimir Mudrovčić, predstavnik suvlasnika. Upravo su susjedi obavijestili nadležne institucije. "Tražili smo dokumentaciju od državnog odvjetništva, a i od same fizičke osobe", priča Željka Franić.

Starčević je provalio, stavio novu bravu i za sada ga nitko ne može izbaciti. "Cijela priča prilično je nadrealna. Rezigniran sam od svega skupa. Mislim da je danas policiji rekao da on nije vlasnik, ali ništa", kaže Mudrovčić. Nakon što je policija napravila zapisnik, Starčević je ostao kraj stana kojeg preuređuje. RTL-ovoj ekipi vrlo jasno je rekao da se ne smiju približavati i da nemaju dozvolu za snimanje. Kada je vidio da su i dalje tu, poslao je osobu koja živi u stanu da zatvori vrata.

Svi su stanovi u prizemlju u državnom vlasništvu, ali dva prednja imaju izlaz na cestu pa su u najmu. Nekretninu u vrtu bivši je vlasnih stana koristio za neku vrstu skladišta. "Često vidim strane radnike. Nije mi bilo ništa čudno jer ih ima i u restoranu pored", objašnjava susjeda Gordana.

Radnici koji su u najmu Starčevićeva stana u 16 sati vraćaju se kući. "U stanu nas je 6. Stan je velik oko 200 kvadrata", priča Mohamed Abdiu, radnik iz Sjeverne Makedonije. Susjedi tvrde da je tih 6 zapravo 18 stranih radnika. Starčević je zaposlenik veteranskog centra, osnovanog od Ministarstva branitelja. Ministarstvo o njemu ne želi, a iz centra se nitko ne javlja. Državne nekretnine napravit će sve da stan vrate državi.