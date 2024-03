Nikola Grmoja iz Mosta gost je u RTL-u Danas. S njim je razgovarala Dajana Šošić.

Most će uskoro predstaviti svoj plan, ali i svog kandidata za premijera.

"Ne čekamo ništa. Čekamo trenutak pogodan za predstavljanje svog kandidata. Nismo željeli brzati jer smo svjesni da nemamo nekakve tajkune, donatore iza sebe. To će biti idući tjedan", najavio je i dodao kako smatra da će građani prepoznati da je upravo Most ona opcija koja se kroz cijelo ovo vrijeme.

Ne smatra da kaskaju za HDZ-om

Danas je bilo burno u Saboru. Tako je Grmoja u jednom trenutku rekao:

"Nisam se probudio, budan sam četiri godine ja samo upozoravam na vašu korupciju, rastjerujete Hrvate, a uvozite stranu radnu snagu. Koliko kod vi svoju retoriku pojačali po nalogu Šeksa zvanog Kolega. Nemojte istinu nazivati mržnjom. Imamo jednu želju za vas, sve najbolje, a ta je da vas maknemo u oporbu, trebat će možda i osam godina. O toj želji nećete odlučiti niti vi niti ja, već narod. Mislite da se narod može kupiti. Prešli ste rubikon, Na ovim izborima narod će izabrati one koji se bore protiv korupcije a to je Most", rekao je jutros Grmoja u Saboru, a Gordan Jandroković mu je odgovorio:

"Ja se nadam da ćete možda za osam godina zamijeniti HDZ, ali do tada sigurno ne".