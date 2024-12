POSEBNA ATRAKCIJA / Počela sezona skijanja. Pogledajte zašto je Platak zimska hit destinacija

Na Platku je počela sezona skijanja pa je to sada mnogima omiljeno blagdansko odredište. Jer gdje još postoji mjesto na kojem se more i planina dodiruju. Pa su i turisti došli u tu specijalnu avanturu. Poludnevna karta košta deset, dnevna 13 eura. Turistička je staza mnogima najzanimljivija, jer je okružuje šuma. Dnevni najam sanjki je sedam eura, poludnevni pet. Za skijaše radi i pokretna traka, dnevna karta košta 12 eura, za djecu osam. Skijalište je otvoreno od 9 do 16 sati. Taman da se stignu isprobati svakakve tehnike, no nakon nekog vremena jedna je disciplina zajednička svima - ležanje. U svim mogućim položajima. Više pogledajte u prilogu