Metalne barikade na sve strane, oko crkve svetog Marka, Vlade i Sabora. Oko dvije tisuće stanovnika Gornjeg grada ih ne želi. Nadali su se da će ih se konačno riješiti kad se Sabor preseli zbog obnove. On odlazi, ograda ostaje.

"Iz više izvora i iz policije sam dobila informaciju da zgrada ostaje zbog građevinskih radova koji će se ovdje održavati. Mi tvrdimo da je cijeli Gornji grad jedno građevinsko područje i ako nema opasnosti u ostalim prostorijama i ulicama, onda nema opasnosti ni prolaziti Markovim trgom", kaže Jelena Ivana Oprešnik Bikich organizatorica okupljanja iz inicijative Za slobodan prolaz preko Markovog trga kao nekad.

Zato u subotu organiziraju apolitično okupljanje "Za slobodan prolaz preko Markovog trga kao nekada!". Prije tri i pol godine dogodio se napad Danijela Bezuka na zgradu Vlade i od tada se život stanovnika Gornjeg grada promijenio. Postavljena je policijska ograda, trg je postao parkiralište službenih vozila. Građani do svojih domova pa čak ni do crkve ne mogu normalnim putem. "Ova ograda je za nas čisto iživljavanje, iz razloga što nam je otežala svakodnevicu jer nam otežala prolazak s gornjeg do donjeg dijela grada. Ovdje se ne može ući u Crkvu bez da idete u nju, ili ako niste pjevač, ne možete doći bez nekog redovnog vremena", kaže Iva Marjanović Kavanagh, stanovnica Gornjeg grda.

Osobito je teško starijima i osobama s invaliditetom, koji do jedinog dućana u susjedstvu moraju okolnim putem. "Ova ograda je katastrofa, to je neshvatljivo, to je agresija. To nisu radili ni feudalci, ovakvu uzurpaciju. Bitno mi je otežano, moram ići okolnim putem, prije sam mogao presjeći", kaže Nenad Jandrić.

Ovakvo izdanje Markova trga se ne sviđa ni turistima. "Bila sam iznenađena kada sam to vidjela i razočarana jer nismo mogli preko ograde", svoje dojmove opisuje Erie iz SAD-a. "Bilo bi lijepo kada bismo mogli ući i vidjeti sve izbliza, ali ne možem", ističe Bob, turist iz SAD-a. "Moraju to ukloniti, želim doći ondje da bolje vidim", smatra Murad iz Turske.

Stanari Gornjeg grada su potpisivali peticiju, slali dopise na 14 adresa, ali ništa. Žele da ih netko pozove na razgovor, spremni su na dogovor. "Imamo opciju i za propust stanara ove četvrti s nekakvim iskaznicama odnosno propusnicama, imamo opciju da se stvori koridor kroz koji ćemo prolaziti" kaže organizatorica Jelena Ivana Oprešnik Bikich. U Gradu kažu da to nije u njihovoj nadležnosti, iz policije odgovora nema. Predizborna subota, okupljanje počinje u 11 i trajat će do 11 sati i 55 minuta, simboličnih "pet do 12" za Gornji grad.

