KOJA JE ŠANSA ZA MIR? /

Nema mira na obljetnicu rata: Izraelci diljem zemlje prosvjeduju za oslobađanje talaca

7.10.2025.
20:03
Andrijana Čičak Božić
Rtl Danas
Dok traju pregovori u Egiptu oko okončanja rata u Gazi, Izrael obilježava drugu obljetnicu najsmrtonosnijeg dana u povijesti te zemlje. Napad Hamasa i masakr nad 1200 civila, kao i otmicu njih 250. Bio je to okidač za početak rata koji je u Pojasu Gaze odnio 67 tisuća života. Koja je šansa za mir pogledajte u prilogu. 

Trenutak kada cijeli Izrael staje - sirena u znak sjećanja za sve žrtve Hamasovog brutalnog napada. Izraelci diljem zemlje prosvjeduju za oslobađanje talaca.

IzraelPojas GazePalestina
