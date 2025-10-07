Nema mira na obljetnicu rata: Izraelci diljem zemlje prosvjeduju za oslobađanje talaca

Dok traju pregovori u Egiptu oko okončanja rata u Gazi, Izrael obilježava drugu obljetnicu najsmrtonosnijeg dana u povijesti te zemlje. Napad Hamasa i masakr nad 1200 civila, kao i otmicu njih 250. Bio je to okidač za početak rata koji je u Pojasu Gaze odnio 67 tisuća života. Koja je šansa za mir pogledajte u prilogu.

Trenutak kada cijeli Izrael staje - sirena u znak sjećanja za sve žrtve Hamasovog brutalnog napada. Izraelci diljem zemlje prosvjeduju za oslobađanje talaca.