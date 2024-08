Nema iznajmljivanja bez pristanka susjeda: 'Ovom se mjerom puno toga rješava'

Na stišavaju se reakcije na nova pravila kod iznajmljivanja stanova koja predviđa prijedlog novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada koji je Vlada poslala u Sabor. Najzvučniji dio je ograničavanje kratkoročnog iznajmljivanja stanova u zgradama, za što će trebati i 80 posto suglasnosti suvlasnika, a propisane su i kazne do 10 tisuća eura.

Vlada navodi kako se to posebno odnosi na "novije pojave najma stanova za radnike, s kojima se utječe na kvalitetu života u zgradama i dugoročno rješavanje stambenog pitanja kao temeljne ljudske potrebe".

Barbara Marković predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja kaže da se na ovaj način rješavamo masovne apartmanizacije i vraćamo kvaliteti obiteljskoga smještaja.

" Mislim da je ovo jedna od mjera kojom se puno toga rješava. Nije samo ova stambena politika što se tiče kratkoročnog najma nego ima dosta toga što će se ubuduće rješavatiŠto se tiče dugoročnog najma - on ne spada u ove mjere. Ono što naši iznajmljivači moraju znati, a to stalno naglašavam - da se sve to odnosi na nove buduće apartmane tako da oni mogu mirno i dalje obavljati svoju djelatnost", objašnjava Marković.

Svake godine se u Hrvatskoj otvori oko 30 tisuća novih kreveta i to utječe na tržište.

" Činjenično je stanje da prevelik broj kapaciteta, pogotovo što se tiče obiteljskog smještaja, urušava cijenu. Ne urušava samo cijenu u obiteljskom smještaju nego i kvalitetu destinacije. Na kraju dana, mi moramo razmišljati o održivom razvoju turizma, zatim koliko infrastruktura može podnijeti gostiju, a da se pritom ne uruši i kvaliteta života, a i kvaliteta smještaja. Zato uvijek dajemo prednost obiteljskom smještaju, jer znamo što nam je to. To nam je nešto autohtono i tradicionalno i trebamo ga njegovati, a masovna apartmanizacija svakako urušava cijenu obiteljskog smještaja koji pruža kvalitetan sadržaj i uslugu. I to nam je zapravo jedan od olakotnih okolnosti u ovom momentu zato što se možemo koncentrirati na daljnje pružanje kvalitetnih usluga i da nam gosti ponovo dođu", ističe Marković.

Na pitanje što bi još trebalo propisati da se uvede reda u iznajmljivanje nekretnina kaže:

"Ovo je tek jedna od mjera, kako je najavljeno iz resornoga Ministarstva, i mislim da će se sad na jesen početi puno toga rješavati. Pozdravljamo svaku odluku Ministarstva da se regulira ovaj kreativni nered u obiteljskom smještaju - beskonačna apartmanizacija. Jer na kraju dana Hrvatska želi biti jedna kvalitetna butik destinacija, a ne destinacija masovnoga turizma kao što se dogodilo nekim velikim turističkim destinacijama u inozemstvu", zaključuje Marković.

