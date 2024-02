Oni su sam vrh Oružanih snaga. Najbolji od najboljih. Komandos s kojim smo razgovarali odmah je kazao: "Ja sam rekao odmah da ja želim biti dio tih ljudi, želim biti dio te ekipe."

Njihov život nije lagan. Potapaju ih u hladno more. Bacaju s glisera. Tjeraju na rub tornja. I tako šest mjeseci svaki dan i noć. Da bi došli do kraja najzahtjevnoije obuke kada i službeno postaju komandosi.

Jedan od njih kaže "Ono što tražimo su smireni odlučni ljudi koji su u stanju djelovati pod ekstremnim stresom, bilo samostalno, ili u malim timovima, znači moglo bi se reći kako je netko rekao - tražimo prosječne ljude s natprosječnom voljom za uspjehom."

Objašnjavaju nam i da glavni uvjet nije napisan niti u jednom pravilniku. Glavni uvjet nalazi se u polaznicima koji dolaze i žele pristupiti specijalnim snagama i njihovoj zajednici. Ovo je prvi put da o obuci pričaju pred kamerama.

I sami priznaju tijekom obuke ima teških trenutaka: "Svakako je teških trenutaka u svakoj karijeri tako i u našoj, ali ne bi mijenjao ni za što, bilo je jako teških trenutaka, ali i onih koji su ispunili moja očekivanja.

Prije prve eliminacije, svaka osoba mora minimalno biti godinu dana u oružanim snagama, ali i proći određene sigurnosne kriterije. A to je tek početak. Onda počinje rigorozna selekcija. "Počinje sa testovima inteligencije i ličnosti gdje na već prvom filteru dosta kandidata otpadne, nakon toga počinje kruna selekcije - temeljna obuka za specijalna djelovanja popularno zvana commando obuka", kaže nam jedan polaznik.

Obuka traje 6 mjeseci. I pravi je pakao. Psihički i fizički dril - gdje ih instruktori dovode do ruba izdržljivosti. Izdržati, kažu komandosi, nije lako. "Neispavanost, to je jedan od velikih stresova, ekstremna hladnoća, vrućina, visine, klaustrofobija, u biti svi mogući stres testovi koji postoje se provedu tijekom commando obuke da bi se provjerilo da budući pripadnik specijalnih snaga nema neke slabe točke."

U ovom obliku, commando obuka provodi se od 2014.. Mijenjala se i usavršavala sukladno ugrozama i zahtjevima. Prijavljuju se najbolji od najboljih, a ostaju samo najsnažniji.

Unatoč svemu, jedan dio odustane sam kaže brigadir Ivan Miloš, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga.

"Ljudi nekad sami precijene svoje sposobnosti ili znaju odustati zbog različith ozljeda, jer je obuka poprilično naporna s raznim fazama koje iscrpljuju ljudi, dese se neke ozljede tako da i zbog toga znaju odustati."

Najvažnija je, kaže komandos - želja. "Želja je najbitnija, to je jedan od uvjeta koji nije propisan ni u jednom pravilniku. Svi ljudi koji se žele prijaviti moraju imati taj odaziv, tu želju za tim pozivom. Da pristupe specijalnim snagama.

Oni šest mjeseci ne znaju koji je datum, nemaju mobitele i ne gledaju televiziju. Muče ih na razne načine. To što su bez vanjskog svijeta im ne smeta, pa dodaju: "Tijekom faze obuke, možda vjetar uspije otpuhati komadičak novina pa čitate iz komadičaka što se događa, onda jel komentirate s kolegama, tako da bude zanimljivih trenutaka, a uvijek bude i osobnih ne nužno tragedija, ali teških trenutaka. Recimo doznam da mi je prijatelj iz civilnog svijeta preminuo, propustio sam pogreb, ili kolege kojima se rode djeca tijekom commando obuke, u tom slučaju izađe im se u susret, ali samo da obave telefonski poziv, bude tu i suza i zagrljaja, ali idemo dalje."

Kad ostanu bez mobitela i izvora informacija tvrdi dobiju ono najvažnije - fokusiranost polaznika na zadaću, obuku, a sama izolacija od vanjskog svijeta nije ništa neuobičajeno na ovakvu vrstu obuke. To ih najviše priprema na stvarne zadaće, kad se počne odrađivati stvarni pravi posao.

Iako kasnije imaju pravo na vanjski svijet, njihovi prijatelji ne znaju čime se bave. U kojoj su postrojbi zna samo najuža obitelj.

Najemotivniji dio je završna ceremonija koja se odvija pod okriljem noći. Uz baklje i intimnu atmosferu koja simbolizira završetak najteže faze života. Uz posebnu commando molitvu nakon koje svaki pripadnik dobije diplomu, zelenu beretku i commando znak.

"To je stvarno teško opisat riječima, to je stvarno jedan od onih kulminacijskih događaja u vašem životu, kao kad završite fakultet, ili vam se rodi dijete ili stupate u brak znači to je baš jedan top trenutaka

To što se sve odvija pod okričljem noći ima simboličan i prkatičan značaj i vrijednost objašnjavaju. "Simbolična jer specijalne operacije se odvijaju pod okriljem noći, praktična jer njihova obuka završava dva tri sata prije te ceremonije

Naši sugovornici prošli su različite obuke u Americi. Jedan zapovjednu stožernu školu gdje je postigao titulu istaknutog polaznika u svojoj klasi, drugi najvišu razinu dočasničke izobrazbe.

Ljudi kojima je život izvan svih rutina, a stalno uče i usavršavaju se. I ono najvažnije - commandosi su spremni u svakom trenutku život dati za domovinu.