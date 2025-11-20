Navijačka ludnica zbog Laure, pogledajte snimke prije finala: Hrvatska nikad nije imala više šanse

Finale izbora Miss Universe održava se noćas u 2 sata po hrvatskom vremenu u Bangkoku, a Hrvatsku predstavlja Laura Gnjatović (23), Zadranka koja je u samo nekoliko tjedana osvojila i domaću i svjetsku publiku. Pred sam odlazak na završno natjecanje, u predvorju hotela dočekao ju je velik broj navijača koji su joj poželjeli sreću i ispratili je skandiranjem njezina imena.

Oduševila navijače i žiri još prije finala

Laura se već istaknula među kandidatkinjama: ne samo visinom od više od 190 centimetara nego i pristupačnošću, toplinom i profesionalnošću. Fanovi su je zaustavljali radi fotografija, a mnogi su tražili čak i autograme.

Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske, opisala je atmosferu u Bangkoku kao “vatrenu” i usporedila navijanje s onim na velikim sportskim natjecanjima.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Vrijedna, obrazovana i prizemljena

Unatoč globalnoj pažnji, Laura ostaje mirna i fokusirana:

Završava studij sestrinstva, radi na hitnoj pomoći u Dubrovniku te profesionalno igra odbojku.

Ivana Delač, Miss Universe Hrvatske 2003., otkrila je da se s Laurom čuje svakodnevno: “Vrlo je smirena, dala je sve od sebe. Ima preko 45 milijuna pregleda na društvenim mrežama, više nego ijedna hrvatska kandidatkinja dosad.”

Šanse za povijesni rezultat

Na kladionici Polymarket predviđali su joj plasman među tri najbolje, no u trenutku pripreme priloga pala je na osmo mjesto. Ipak, stručnjaci smatraju da ima realne šanse ući u top 30, zatim u top 12, pa i u samu završnicu natjecanja.

“Vjerujemo da nam može donijeti prvu krunu,” poručila je Ivana Delač.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Natjecanje koje se mijenja

Miss Universe prošao je veliku transformaciju otkako licencu više ne drži Donald Trump, već od 2022. godine tajlandska poduzetnica. Pravila su modernizirana — danas se natjecanju mogu pridružiti udane, majke, pa čak i transrodne kandidatkinje.

U prošlosti je pobjednica imala ugovor, stan u New Yorku i plaću od 250 tisuća dolara, a natjecanje se i danas shvaća kao ozbiljan i zahtjevan posao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska ima svoju favoritkinju

Laura je već dokazala da Hrvatsku predstavlja dostojanstveno i s nevjerojatnom energijom, poručuje vlasnik licence Miss Universe Hrvatske Vladimir Kraljević: “Radi promociju Hrvatske kao nitko dosad. Želimo joj veliki uspjeh.”

POGLEDAJTE VIDEO: