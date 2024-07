ZADOVOLJNI ILI NE? / Nastava će završiti na petak 13. Ovo su sve promjene za učenike u novoj školskoj godini

Ministarstvo obrazovanja odlučilo je kako će izgledati nova školska godina nakon što je početak odgođen za 9. rujna. Nastava se skraćuje 3 dana i umjesto 18. lipnja, završit će u petak 13. Iako se ukida jesenski odmor koji je bio planiran od 31. listopada do 3. studenog, učenici će biti uskraćeni samo za četvrtak, jer je u petak ionako neradni blagdan Svih svetih! Nepromijenjen ostaje prvi dio zimskog odmora koji traje dva tjedna, od 23. prosinca do 6. siječnja, a vjerojatno će i u ovoj školskoj godini baš nakon praznika biti boom izostanaka zbog tradicionalnog odlaska Hrvata na skijanje. Drugi dio zimskih praznika ostaje nepromijenjen - bit će zadnji tjedan u veljači. Promjena dolazi oko Uskrsa - nema nastave samo od Velikog četvrtka do Uskrsnog ponedjeljka 21. travnja.