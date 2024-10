Stado goveda terorizira okolicu Drniša: Krave i bikovi uništavaju sve pred sobom

U Policijskoj upravi šibensko-kninskoj u zadnjih su pet godina dobili 54 prijave o tome da stoka koja se drži bez nadzora uništava poljoprivredne površine iz Otavica, Parčića, Kanjana i Kadine Glavice.

Kroz povrtnjake, vinograde i maslinike odjednom zna protutnjati i 50-ak krava i bikova koji uništavaju sve pred sobom, pa su poljoprivrednici očajni zbog štete, ali i činjenice da vlasnicima stoke za koju dobivaju poticaje nitko ne može stati na kraj.

Otkako mu već treću godinu krave i bikovi bez nadzora uništavaju lijepi vinograd zasađen autohtonim sortama debita i maraštine Ivica se odlučio pozdraviti s vinogradom.

"Pripremu vršim za povadit ostatak čokota koji su derutni, koji su nakon pretrpljene štete od strane goveda toliko uništeni i brojčano toliko mali da je neisplativo više s tim se bavit. Ovdje je 5 tisuća kvadrata ekološkog kukuruza koji je temeljito uništen", kaže Ivica Baković iz Parčića.

Policija redovno na terenu

U susjednoj Kadinoj Glavici Frani i njegovoj braći goveda iz istog stada uništavaju povrtnjak i maslinik svake godine zadnjih 20 godina. Računaju da su imali barem 10 tisuća eura štete.

"Sve je to bilo zaštićeno električnim pastirom, al su to krave sve odnile. Čak uništile i aparate i odvukle od električnih pastira tako da smo sad nanovo stavili, ali mislim da to neće pomoći za jedno misec dana, da će se to događat i dalje", nemoćan je Frane Goreta.

Policija je redovito izlazila na uviđaje i o svemu izvijestila DORH i Državni inspektorat koji napominje da su jedinice lokalne samouprave dužne zbrinuti sve napuštene i zalutale životinje.

Kako na području cijele Šibensko-kninske županije nema skloništa za napuštenu stoku, Grad Drniš razmatra da unajmiti usluge takvog skloništa sa sinjskog područja. Problem je jedino što komunalni redari stoku moraju uhvatiti na djelu u šteti i onda utvrditi čije su vlasništvo životinje koje su podivljale na obroncima Svilaje i agresivne su prema ljudima.

"Zašto vlasnik tog OPG-a ne nadzire te životinje svakodnevno ako to stoji u zakonu o zaštiti životinja?..To znači da bi komunalni redar trebao svakodnevno stajati na granici toga i zapisivat kad će neka životinja izić s tog područja. To mi je besmisleno", smatra Šime Cigić, pročelnik za komunalno gospodarstvo Grada Drniša.

'Jel vi očekujete da ja to rješavam sam?'

Nekadašnji vlasnik stada je više puta novčano kažnjavan, ali i pritvaran.

"Taj vlasnik kad više nije mogao držati taj OPG na sebi, kad ga je izvlastilo zakonski, on je to prebacio na kćer. Sad ta štafeta životna iđe s jednoga, na drugoga, na trećega i ti se vrtiš, šta mi kažemo ko posran golub, vatam rep", Ivica Baković iz Parčića.

"Ako tu zakon ništa ne napravi, ja sam i u policiji reka, jel vi očekujete da ja to rješavam sam? Ako ja to budem rješava sam, znate di ću ja bit. A to mi nije cilj uopće. Ali, ja ću se morat obranit", zaključuje obeshrabreno Goreta.

Poljoprivrednici s područja između Drniša i Ružića sigurni su da će se i za mjesec dana, kada zahladi na Svilaji, gladna stoka spustiti u njihova polja.

