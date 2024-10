Ukidaju se naknade za mlade. Poduzetnica: 'Nije moglo u gore vrijeme. Kompanije otpuštaju juniore'

Nakon 10 godina ukida se olakšica koja je poticala poslodavce da zapošljavaju mlađe od 30 godina. U Vladi odustajanje od mjera uz koju se samo ove godine zaposlilo gotovo 200 tisuća pravdaju nikad manjim brojem nezaposlenih. Mjera koja je uvela stotine tisuća mladih na tržište rada, pa tako i 29-godišnjeg ekonomista Luku ide svome kraju. Dobio je ugovor na neodređeno. Prije četiri godine zaposlen je u IT tvrtki u ljudskim resursima.

"Ove mjere koje su bile su svim mladim ljudima uvelike pomogle, kako sa strane zaposlenika tako i sa strane poslodavca koji su mogli dati priliku ljudima bez iskustva da se pokažu i da mogu napredovati", kaže Luka Juričinec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon gotovo jednog desetljeća poreznom reformom ukida se olakšica koja je poticala poslodavce na zapošljavanje mladih. Doprinose za zdravstveno osiguranje dosad je za mlađe od 30 godina plaćala država, a od nove godine trebali bi ponovno poslodavci.

"U zadnje dvije godine imamo globalnu krizu u IT-u, i kompanije otpuštaju i slabo zapošljavaju, pogotovo juniore i ovo nije došlo u pravo vrijeme", objasnila je vlasnica računovodstveno-konzultantske agencije Tajana Barančić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odluka Vlade je da s obzirom na rekordno nisu nezaposlenost, među njima i mladih – ta mjera više nema efekta jer ne utječe na plaću mladih ljudi, nego je isključivo povlastica koju koristi sam poslodavac", kaže ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić.

"Meni je nevjerojatno obrazloženje da to neće utjecati na plaće, zato što su to doprinosi na plaću, a ne iz plaće, što je matematički točno, ali ako imate npr. budžet od 100 za nešto i sad odjednom 16,5 posto morate dati državi, onda je jasno da je ostalo 83 i nešto, više nije 100 za ljude", kaže Barančić.

Fiskalna olakšica za zapošljavanje mladih uvedena je još 2015., u zadnjoj godini mandata Vlade Zorana Milanovića. Na ovakav način samo u prvoj godini njezine primjene zaposleno je više od 33 tisuće mladih. Godinama je taj broj snažno rastao i danas je on gotovo šest puta veći nego u prvoj godini primjene. Točnije, do 31. kolovoza uz fiskalnu olakšicu zaposleno je gotovo 190 tisuća mladih do 30 godina.

"Statistički pad nezaposlenih je primjetan, s 19 i nešto posto tada – danas smo na 6 posto. Međutim, gledajući samo mladih – 3 puta je čak više mladih nezaposleno u odnosu na ukupan segment, tako da problem i dalje ostaje", rekla je članica Upravnog odbora udruge Glas Poduzetnika, Lana Šiljeg. Ukidanje mjere iznenadilo je i Mrežu mladih Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je možda najveće iznenađenje, gdje su godinama pričali da će mjeru zadržati, pojačati i proširiti, a sada smo svjedoci da ne samo da je ne jačaju, nego je ukidaju", kaže glavni tajnik Mreže mladih Hrvatske Josip Miličević. Olakšice na zapošljavanje mladih, čini se, i nisu bile toliko zanemarive i pošteno su smanjile porezne prihode. Na godinu su državu stajale 385 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa