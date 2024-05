Natjecanjem za najspremnijeg pripadnika oružanih snaga i policije proslavljeno je i tri desetljeća od osnutka obučnog centra za dočasnike u nekadašnjoj vojnoj bazi Šepurine smještenoj uz more između Zadra i Nina.

Taj centar je 1994. osnovao general Ante Gotovina koji je danas na proslavi mladim vojnicima čestitao zajedno s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Natjecanje koje slovi kao najteže u Hrvatskoj i na koje se prijavilo ukupno 80 policajaca, hrvatskih i stranih vojnika, započelo je ove godine u nekadašnjoj bazi za obuku desantnog pješaštva.

"Najzahtjevniji element je dužina te staze, koja je između 30 do 40 kilometara, i radi se s opterećenjem do 20 kilograma, sa svom opremom i izvršavanje do desetak radnik točaka", kaže Dario Stegnjajić, pripadnik Protuzračne obrane iz Benkovca, a interventni policajac PU brodsko-posavske Goran Rosić dodaje: "Tijekom staze imamo prepreke, ali najzahtjevnija je ja bih rekao ta psiha – kad vidite pred sobom da imate još 40 kilometara, morate sami sebe pobijediti da bi išli dalje".

Za Memorijal bojnik Davor Jović – „Natjecanje prvi za Hrvatsku“ intenzivno su se pripremali mjesecima. "Pripreme su bile dosta naporne, imali smo tri mjeseca i pucačkog i trkačkog dijela, i s opremom i bez opreme - navodi Marin Gaurina iz Treće mehanizirane bojne Pauci", a njegova kolegica Klara Šavorić, pripadnica Nuklearno biološko kemijske obrane pojašnjava: "Nabaci se puno kilaže na nas, da pucamo u glave, da se pripremimo na to i bace nas u vatru i to je to. Znači, dođeš pred zid i moraš, nema tu. I ideš preko zida sve dok ne uspiješ. Sa svom kilažom".

Obučni centar u Šepurinama osnovao je general Ante Gotovina, pa se prisjetio: "Negdje oko 800 pripadnika OS su bili formirani u godinu dana. To je jako važan kadar i jasno krvna slika naših Oružanih snaga se promijenila i bili smo spremni za ono finale, kraj rata, za oslobođenje naše domovine".

Na natjecanju najboljih sudjelovalo je i 29 pripadnika iz 13 partnerskih zemalja.

"Ovo je prilika da zajedno radimo, da se zajedno obučavamo, da se zajedno natječemo", kaže časnički namjesnik Dražen Klanjec, prvi dočasnik Oružanih snaga RH u pratnji kolege Christiana Hudsona, časničkog namjesnika Nacionalne garde Minnesote koji je bio impresioniran viđenom spremom hrvatskih snaga.

"Čast je doći ovdje i sudjelovati u natjecanju i biti partner s Hrvatskom. I mi ćemo njih pozvati da sudjeluju na natjecanju u našoj zemlji", rekao je Hudson.

Pobjednik je za samo 4 i pol sata savladao je sve zadatke i utrčao na zadarski Forum.

"Ponos, sreća…Još je za Gavrana. Čak sam se njega sjetio u jednom trenutku kad sam trčao. Teško ti dođe, ali tak se sjećaš, imaš neke forice za glavu da lakše prođeš neke dijelove kad više ne možeš trčati, nemaš snage", rekao je pripadnik Zapovjedništva specijalnih snaga kojima se ne otkriva identitet, pa je i pehar primio s maskom preko lica.

Čestitali su mu vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, koji je danas Redom bana Jelačića odlikovao Središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika „Damir Tomljanović-Gavran“, Gavranova majka Marija Tomljanović i general Gotovina.

"Znate kako se osjećam? Ponosno, tužno, ali srce raste ko Velebit - rekla je Marija Tomljanović, koja je emotivno zagrlila pobjednika, sretna jer se njenog sina svi sjećaju s ponosom", rekla je Marija.

"Ponosan sam na njih. To je naša budućnost", dodao je general Gotovina.

Tridesetu obljetnicu Šepurina nastupom iznad Zadra čestitala su i Krila Oluje.