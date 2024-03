General Ante Gotovina sudjelovao je danas na svečanoj primopredaji dužnosti načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH između admirala Roberta Hranja i general pukovnika Tihomira Kundida.

U svom rijetkom pojavljivanju pristao je odgovoriti na novinarska pitanja i našalio se kako ne želi komplicirana.

O generalu Kundidu

"Mi živimo u jednom razdoblju koje je čudno i sigurnost je prvo i osnovno za svaku zemlju tako i našu domovinu. Jedna od najvažnijih stupova sustava sigurnosti su, kao i svugdje, oružane snage i oružanim snagama se uvijek treba posvetiti s pažnjom. Da bi njihova razina borbene spremnosti bila takva da mogu uvijek odgovoriti na svaki izazov ili ne daj bože ugroženost naše domovine. To je njihova zadaća", rekao je i dodao:

"Dolazak novog načelnika glavnog stožera Kundida, odlazak generala Hranja, kojem želim mirno more, sigurnu luku… Zaslužio je odmor sa svojom obitelji", rekao je general Gotovina i dodao:

"General Kundid je jedan iskusan i odgovoran čovjek, iskusan vojnik i siguran sam da će voditi naše oružane snage ka cilju, a to je povećanje borbene spremnosti, opremanje sve tri grane vojske. Molimo za mir, ali moramo biti spremni za rat sutra".

O vojnom roku

Na upit naše novinarke Dajane Šošić kakvo je njegovo mišljenje o obveznom vojnom roku, Gotovina kaže:

"Ja mislim da Hrvatskoj to treba, Ja mislim da je to dobro za svakog mladog čovjeka i mladu ženu koja to želi. To je prvo dobro za njih, a drugo to je važno i za naše oružane snage jer nikada ne znamo što sutra nas čeka", objasnio je i dodao da je priziv savjesti pravo svakog čovjeka.

Na pitanje kako privući mlade ljude:

"To je karijera, to je poziv. Svaki čovjek odlučuje za sebe i ima u tom pozivu mjesto za sebe. Sustav mora stvoriti pretpostavke da takav njegov život ima sve uvjete". O duljini vojnog roka o tri mjeseca misli da je možda prekratko. Smatra da bi bilo bolje šest mjeseci nego tri, možda da se to riješi na način "četiri + dva".