Napadaju kao ludi, obraniti se od njih je nemoguće: 'Nisu prijetnja samo u parkovima, ulaze i u domove...'

Zagrepčane muči nikad ranija najezda komaraca. Iako ih svugdje tretiraju već tjednima, u Zagrebu još ništa. Svaki dan ova četvorka karta se u parku. Proteklih nekoliko tjedana živce i krv piju im komarci. Obraniti se od njih – nemoguće je.

Objašnjavaju nam svoju taktiku obrane od njih. "Ja se s onim našpricam. Ja se ničim! Ako si na terasi zapališ komad one gume onda to dimi neće ni jedan komarac doći!"

I u ostatku grada građani u ratu s komarcima. "Kad ih vidim već mi je muka", Kaže Savo iz Zagreba. Primijetili ste ove godine da su i ranije došli? "Da, jesu, čim je toplije", zaključuje Kristina iz Samobora.

Nisu prijetnja samo u parkovima i na zelenim površinama – ulaze i u domove. "A kako se štitimo? Imamo neka sredstva, recimo koja se uštekaju u šteker – pa na taj način recimo", komentira nam još jedan Zagrepčanin.

Situacija alarmantna

Situacija je alarmantna, pojavili su se nikad ranije, a ima ih i nikad više.

Do ovakve najezde komaraca nije trebalo doći. Kako neslužbeno doznajemo, komarce je već trebalo tretirati no natječaj za odabir tvrtke koja će odraditi tretman je poništen i do tretiranja, očigledno, nije došlo. Gradska vlast o ovome na naše upite ne odgovara, a ne doznajemo ni kada bi se s tretmanom trebalo početi.

Foto: RTL Danas

Kako su problem riješili u Velikoj Gorici?

Dvadesetak kilometara dalje od Zagreba – imali su isti problem, no u Velikoj Gorici najezdu komaraca uspješno su riješili. S tretiranjem su počeli odmah nakon završetka kišnog razdoblja.

Tretmani još traju, obavljaju se u ranim jutarnjim satima kako građani tada ne bi boravili na otvorenom. Ali i kako bi pčelari tada – zatvarali pčele. Dio odgovornosti je i na građanima!

"Molimo građane da ne ostavljaju vodu, kišnicu ili vodu s kojom zalijevaju jer je to idealno mjesto gdje se oni razvijaju. Recimo ako imate gume na dvorištu – unutra se skuplja voda koja se zadržava i unutra onda nastaju novi komarci", kaže nam Gordana Mikulčić Krnjaja, viša savjetnica Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Velike Gorice.

Kako se zaštititi?

Ubodi kod starijih i djece - mogu izazvati i reakciju. Pa ih je prilikom boravka na otvorenom, dok se brojno stanje komaraca ne smanji - potrebno dodatno zaštiti. Repelente možete raditi i sami kod kuće.

"Od eteričnih ulja svakako za preporuku je limunski eukaliptus, lavanda i citronela. S druge strane možete i sami raditi svoj repelent s citrijudiolom, ono što je važno da ga ne otapate u vodi, potpuno su netopljivi u vodi, dobit ćete masu koja se ne može raspršivati i ravnomjerno nanositi na kožu", objašnjava Mirela Ilenić, formulatorica i farmaceutski tehničar.

Pitanje je koliko će to koristiti Zagrepčanima koji do daljnjega ne znaju kad će se tretirati komarci. Loša je vijest što u nedjelju dolazi kiša koja će biti idealna za razvoj novih staništa. Pa još veće muke tek dolaze.