Načelnik Tribunja otkrio mogu li građani računati na odštetu zbog nevremena

Potop u Dalmaciji. Iznimno velike količine kiše stvorile su probleme u Tribunju. Načelnik općine Marko Grubelić u RTL Danas otkrio je kakvo je stanje trenutačno u Tribunju.

Kakvo je sada stanje?

Stanje za sada dobro, gledamo prema nebu nema novih padalina. Zasad nije vedro, ali nema naznake da bi mogao biti potop kakav je bio jutros.

Malo ste i odahnuli. Što je danas najviše stradalo u nevremenu?

Stvarno mogu reći zahvaliti ovim putem svim ljudima i privatnicima i poduzetnicima koji su izašli s bagerima na cestu kad je sve završilo. Danas smo svjedočili četiri sata intenzivnog pljuska koji jednostavno priroda i naš oborinski sustav ne može ne može popiti. To je bila situacija kao da u čašu od deci pokušavate uliti litru vode. Jednostavno, priroda je i ovaj put pokazala zube, mi ljudi nemoćni dok to traje. Ali, evo Bogu hvala uz pomoć stožera civilne zaštite vatrogasaca i ljudi općenito. U općini Tribunj uspjeli smo sanirati sve ulice.

Dramatično je bilo vidjeli smo i u luci, koliko je brodova potopljeno?

Prema mom saznanju šest brodova. Po neke smo išli, zahvaljujući tribunjski ribarima i do obližnjeg Sovinjaka, tako da je bilo dramatično. Tolika količina vode, kanal ne može crpiti i onda sve skupa završi odjednom u luci. I tu je bilo zapravo najdramatičnije u cijeloj našoj općini.

Jeste li uspjeli izvući sve brodice do večeri?

Jesmo zahvaljujući i ribarima i civilnoj zaštiti i vatrogascima i poduzetnicima i svim ljudima koji su sa svih strana dolazili u pomoć. Uspjeli smo sve brodove podignuti, dozvati vlasnike koji su zapravo bili na terenu, tako da je taj dio pod kontrolom.

Imate li možda i procjenu ukupne štete?

Trenutačno nemamo. Sa svih strana su javljali da su poplavili podrumi. Bilo je šteta na javnoj infrastrukturi, cesti kraj groblja, poljskim putevima. U idućim danima ćemo biti pametniji što se toga tiče.

Mogu li građani računati na odštetu zbog nevremena?

Pa do ovih godina smo pokazali da kao općina znamo pomoći. Što se tiče novčane naknade, s te strane smo dobili pozivi od strane župana Šibensko-kninske županije i u suradnji s njima vjerujem da ćemo naći rješenja za sve situacije, odnosno materijalne štete koje su pred nama.