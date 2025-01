Na Županijskom sudu u Osijeku počelo je suđenje Željku Travici, osumnjičenom za ratni zločin i zlostavljanje zarobljenih hrvatskih branitelja 91. kod Vinkovaca.

Travica je nakon rata živio u Velikoj Britaniji, a uhićen je krajem prošle godine na temelju Europskog uhidbenog naloga u Francuskoj te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.

U sudnicu je doveden s lisicama na nogama i rukama. Mirno je slušao optužnicu koja ga tereti za nečovječno postupanje i ubijanje osam ratnih zarobljenika i ovako se izjasnio o njoj.

"Ne osjećam se nimalo krivim", kaže Željko Travica, optuženik za ratni zločin.

Stravična svjedočanstva

Željko Uglješić svjedočio je pak o napadu JNA i srpskih paravojnih formacija iz Mirkovaca na Cerić gdje se s drugim braniteljima od granatiranja sklonio u podrum jedne kuće. Okružili su ih i pozvali na predaju.

"I jedni su izašli, možda desetak, ostavili su oružje, izašli su, gospoda ih je postrojila i strijeljala", kaže svjedok Željko Uglješić.

U podrum su bacili bombe i zapalili ga pa su van izašli i ostali branitelji.

"Gospodin Travica je odmah trčao i kundakom me u glavu i to, sreća, možda bi me ubio, možda ne bi, to ne znam, kapetan je neki izašao iz transportera i rekao – dosta ste ih pobili, nema ubijanja, oni moraju na ispitivanje", kaže Uglješić.

Vezali su ih žicom, tjerali da idu kroz minsko polje, zlostavljali i iživljavali se na stravične načine.

"Tukli, udarali, donosili su u šljemu mozak od tih naših suboraca, pokazivali – hoćete jesti, jeste li gladni?", svjedoči Uglješić.

Među zlostavljačima bila i žena

Tijekom maltretiranja i ispitivanja svjedok je kaže zaključio da su Travica i njegov brat bili među glavnim ljudima Teritorijalne obrane Mirkovaca.

"Ispitivanje, gdje je vojska, gdje ovo, gdje je ono i normalno i brat nas je njegov, mene barem tukao palicom drvenom, par puta sam pao u nesvijest", kaže Uglješić.

Ispitivanje Željka Travice prošao je i zarobljeni branitelj Ivan Kopčić.

"Kaže on a tko ti je Tunja? A to je moj jedan daljnji rođak koji je prije rata bio kriminalac, lopov. Ja nisam znao da li se oni znaju, ne znaju, što je između njih dvojice – ja sam izgovorio u Njemačkoj, a on mi je opsovao mater, kaže pa što nisi otišao i ti", kaže svjedok Ivan Kopčić.

I on je govorio o zlostavljanju i premlaćivanju koje su morali trpjeti s pognutom glavom i rukama na leđima, a među zlostavljačima je bila i žena.

"Mara Prangara su je zvali i ona je vikala daj to bre da ja pobijem, da ja to riješim", kaže Kopčić.

I Kopčić je kobnoga dana bio zarobljen u podrumu kao i Uglješić no njihovi su se iskazi o tom događaju i ulozi Travice razlikovali, pa je njegova obrana zatražila suočenje svjedoka, a sud će o tome odlučiti nakon što na idućem ročištu sasluša i trećeg preživjelog branitelja.