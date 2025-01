Bivši pripadnik srpskih paravojnih formacija Željko Travica u srijedu je, na početku suđenja na osječkom Županijskom sudu, izjavio da se ne smatra krivim za zlostavljanje i ubijanje osam zarobljenih hrvatskih branitelja u Ceriću 1991. godine.

Nakon što mu je pročitana optužnica osječkog Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO), Travica je kazao da se "ne osjeća nimalo krivim" za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnog zarobljenika.

Usmrćeno osam zarobljenih policajaca i HOS-ovaca

Travica je, temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a, uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.

Optužnica ga tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane (TO) Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.

Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Nečovječno postupanje

Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-ovaca, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika te paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.

Optužen je da je zarobljene hrvatske branitelje vodio u Mirkovce desetak metara ispred sebe, zbog straha od mina, te ih pritom udarao drvenom palicom po glavi i tijelu.

Svjedok Željko Uglješić, pripadnik HOS-a, ispričao je kako je zarobljen 2. listopada 1991. kada je s ostalih 17 branitelja bio u podrumu kuće na ulazu u Cerić. Nakon što je počeo napad iz Mirkovaca rečeno im je da izađu iz podruma i da se predaju.

"Desetak ih je odložilo oružje u podrumu, izašlo iz kuće, njih su postrojili i strijeljali, ali osobno nisam vidio Travicu da puca. Bili smo iza njih, vidjeli smo da se na njih puca i da padaju na zemlju, pa smo se vratili u podrum", rekao je Uglješić.

Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Nakon što je s preostalom dvojicom branitelja izašao iz podruma svjedok tvrdi da ga je Travica udario kundakom puške u glavu i nastavio tući dok je ležao na zemlji.

Kapetan JNA: Dosta ste ih pobili

Tada je došao oklopni transporter iz kojega je izašao kapetan JNA i rekao: "Dosta ste ih pobili", a da ostali moraju na ispitivanje te je zadužio Travicu da pazi na nas, kaže Uglješić.

Poslije su odvedeni u jednu kuću gdje su im ruke vezali žicom iza leđa, a u kuću se dolazili pripadnici TO Mirkovci i tukli ih nogama i rukama.

"U neko doba noći jedan od pripadnika TO nam je donio ljudski mozak u vojničkoj kacigi, mislim da je imao žlicu u ruci i pitao jesmo li gladni. Bio sam stalno pognute glave, mene nisu tjerali da jedem ljudski mozak, a jesu li tjerali ostalu dvojicu zarobljenika nisam vidio. Travica je stalno bio tamo prisutan, pa i u tom trenutku", ispričao je svjedok.

Nakon ispitivanja, gdje ga je tukao brat optuženog Travice, i zlostavljanja u podrumu Uglješić navodi kako ih je ujutro Vojna policija odvezla u ŠId, a još je dva mjeseca proveo u logoru u Begejcima.

Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Travičin odvjetnik Dražen Srb izjavio je kako je iskaz svjedoka neistinit u pogledu uloge njegova klijenta, a i različit je od iskaza drugih svjedoka kada je u pitanju tvrdnja da ga je Travica udario kundakom puške u glavu.

Pripadnik HOS-a Ivan Kopčić posvjedočio je kako su ih, nakon izlaska iz podruma kuće u Ceriću, ispred zida ispitivali domaći Srbi, teritorijalci iz Mirkovaca, a kasnije je saznao da je među njima bio i Travica, za kojeg je ranije čuo da je bio "jedan od glavnih u Mirkovcima".

Potvrdio je da su dvojica suboraca i on, nakon usmrćivanja ostalih branitelja i zarobljavanja, više puta ispitivani i fizički zlostavljani te da su, nakon što je netko u vojničkoj kacigi donio ljudski mozak, bili tjerani da to jedu, ali nisu htjeli.

"Ne znam tko je donio tu kacigu, ali to nisu bili pripadnici JNA već domaći iz Mirkovaca", rekao je Kopčić dodavši kako ga optuženi Travica nije tukao.

Vidio je da su neki branitelji iz kuće u Ceriću ubijeni rafalima, ali nije vidio tko je na njih pucao, pa ni da je Travica bio među tim osobama. Također ne zna je li Travica bio čovjek koji je Uglješića udario kundakom puške u glavu.

Obrana predlaže djelomičnu rekonstrukciju događaja iz optužnice

Tužiteljstvo je predložilo saslušanje svih svjedoka navedenih u optužnici, a obrana je predložila da se na mjestu događaja obavi djelomična rekonstrukcija događaja iz optužnice te suočavanje svjedoka Uglješića i Kopčića, zbog različitosti njihovih iskaza.

Sudsko vijeće nije prihvatilo dokazne prijedloge obrane dok se ne saslušaju svjedoci optužbe, a za sada neće provoditi niti traženo suočavanje dok se ne sasluša svjedok Zoran Šorli, koji je bio neposredni sudionik tih događaja.

Suđenje se nastavlja 10 veljače.

