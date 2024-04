Nakon što je za vikend Iran prvi put sa svojeg teritorija direktno napao Izrael, međunarodna zajednica pokušava spriječiti eskalaciju sukoba. Profesor Vlatko Cvrtila gostovao je u RTL-u Danas na temu napada Irana na Izrael.

Čuli smo predsjednika Milanovića koji je rekao da ovaj napad ima elemente Trećeg svjetskog rata. Jesmo li na rubu takvog sukoba? Je li to pretjerano?

"Pa nije. Nema još uvijek, idemo to tako reći. Međutim, dani koji će slijediti, potezi koje će Izrael poduzimati dat će nam odgovor na to pitanje. Ako povučemo paralele s početkom Drugog svjetskog rata, on je počeo tako da se nekoliko regionalnih sukoba zapravo spojilo u jedan svjetski sukob. Sada imamo nekoliko regionalnih sukoba. Imamo u Europi, imamo na Bliskom istoku i još je možda pitanje jugoistočne Azije, što će se tamo događati. Ako tamo dođe do određenih promjena onda smo sigurno na pragu trećeg svjetskog rata".

Koji će put Izrael odabrati? Vidjeli smo dramatičan sastanak ratnog kabineta…

"Mislim da su ovi sastanci ratnog kabineta dio taktike Izraela da stvara jedan javni pritisak na Iran. Jasno je da će Izrael odgovoriti, i ne samo kako će odgovoriti već i hoće li to biti odgovor onakav kakav je zapravo Iran započeo, rakete, napad na teritorij…. Izrael u svojoj povijesti nikada nije opraštao i to je bitna stvar. Samo je pitanje što će sada poduzeti. Izrael ima jako puno sredstava za odgovor koji mogu biti vojna sredstva, ali ima i druga sredstva koja je i do sada koristio, tako da, može se dogoditi da Izrael posluša svjetske čelnike, pogotovo zapadne i ne ide u eskalaciju odmah sada, jer to bi bila zaista velika eskalacija. Nakon toga je teško predvidjeti što bi se moglo dogoditi. A bilo bi puno toga loše".

Zaboravlja se da je Izrael raketirao Damask i iranski konzulat, tamo je ubijeno sedmero Iranaca?

"Da, to je jedna eskalacija koja počinje tamo u prosincu. Što je Izrael radio sve ovo vrijeme rata u Siriji, odnosno od trenutka kada je Hamas izvršio pokolj na teritoriju Izraela. Dakle, oni su gađali iranske dužnosnike, odnosno vojne dužnosnike koji u Siriji pomažu sirijskom režimu. I ne samo da pomažu, nego održavaju tu mrežu pod svojom kontrolom na sirijskom teritoriju, ali i Hezbolah. To su ljudi koji izravno koordiniraju te mreže otpora na Bliskom istoku. Izraelci su u Siriji ubili u 12 mjesecu jednog visokog dužnosnika, pa u prvom mjesecu, pa u trećem mjesecu, ali to je sve bilo izvan službenih prostora ambasade, recimo to tako. Sada je bio napadnut teritorij. Konzulat je teritorij. I to je prelilo čašu".

Na što je sve spreman Teheran, vidimo žestoke prijetnje?

"Teheran je rekao da će odgovoriti puno žešće nego što je sada, i oni nakon što su izvršili taj napad, bilo je jasno da će ga Izrael sa svojim saveznicima odbiti, ali su pokazali da je ta strateška strpljivost završena. Kao neko upozorenje. Oni su rekli, ako Izrael odgovori i kada odgovori na ovaj način, odgovor će biti još žešći. Iran nije na granici Izraela, daleko je. Ali može dalekometnim naoružanjem s puno većim brojem nego što je to bilo sada, bez upozorenja, ali ne samo to, tu je Hezbolah. Hezbolah je cijelo vrijeme u Libanonu, recimo, miran. Uvijek je bio strah Izraela da bi se otvorila ta druga fronta. U ovom trenutku Izraelu možda ne odgovara eskalacija visoke razine koja bi otvorila neki novi front i to bi im sigurno moglo pokvariti planove".