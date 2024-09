Stručnjakinja za umjetnu inteligenciju: 'Moramo se vratiti korak unazad i pitati što je profesor'

Na privatnom sveučilištu u Londonu umjetna inteligencija zamijenila je profesore. David Game College u rujnu pokreće alternativni program za 20 studenata koji će učiti pomoću AI platformi na računalima i VI AR opreme. Platforme se prilagođavaju potrebama svakog studenta - teme u kojima su vještiji pomiču na kraj semestra, dok se slabije poznata područja obrađuju odmah, stvarajući poseban plan učenja za svakog od studenata.

Tijekom nastave studenti neće biti prepušteni sami sebi. Nadgledat će ih i pomagati im tri "trenera učenja", posebno u predmetima u kojima se umjestna inteligencija još uvijek ne snalazi, poput umjetnosti i spolnog odgoja. Ovaj inovativni pristup, podržan s 3 milijuna funti dio je šireg plana britanske vlade da pomoću tehnologije unaprijedi obrazovanje i javne usluge. Uz to, studenti će godinu ovakvog studiranja platiti 27 tisuća funti.

POGLEDAJTE VIDEO: U ovoj učionici podučava AI: Stvara plan učenja i nadzire studente

Stručnjakinja za umjetnicu inteligenciju i predsjednica udruge Cro AI Martina Silov gostovala je u RTL Danas i komentirala ovu 'budućnost obrazovanja'.

Je li ovaj presedan za vas iznenađenje ili mislite da su ovakve učionice bez učitelja budućnost obrazovanja?

"Mislim da je u najavi bilo jasno da je to eksperiment i da jedna privatna škola u Londonu želi donijeti nešto novo učenicima, novu vrijednost 'on top' ovoga što imaju sada. Mislim da je iz priloga bilo jasno da oni eksperimentiraju i da nisu ni sami svjesni koji će rezultat ovo donijeti učenicima, kako će učenici na to reagirati, kako će profesori reagirati, kako će u konačnici jedna institucija profitirati od svega toga - hoće li znanje koje učenici steknu biti dovoljno."

Čini li se vama to realno?

"Bez profesora? Ja mislim da se moramo vratiti korak unazad i pitati što je profesor. Je li profesor samo baza znanja ili je ujedno sociolog, pedagog. Mislim da je umjetna inteligencija alat i da će nam jako pomoći, vidimo niz implementacija u cijelom nizu sektora, osim obrazovanja, ali profesor je nešto puno više nego baza znanja."

Zapravo i ne možemo zamisliti budućnost u kojoj će umjetna inteligencija potpuno zamijeniti profesora, upravo zbog ove veće uloge koju ima?

"Mislim da ne možemo zamisliti budućnost bez umjetne inteligencije u školstvu i toga smo svi svjesni, sve javne institucije, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu rade na tome jer, učenici je koriste. Ali svakako će se sama funkcija i rola profesora drastično mijenjati. Neće to više biti 'ex katedra' predavanja, bit će tu i raznih alata kao što je i AI koji će biti redovno korišten u nastavi."

Itekako koristi može biti u sustavu obrazovanja, no koliko se AI koristi u hrvatskom sustavu obrazovanja?

"Imamo jako puno primjera. Mi kao udruga radimo jako puno na tome da educiramo javnost, provodimo istraživanje o tome kakva je percepcija umjetne inteligencije u javnosti i na temelju tih rezultata planiramo raditi radionice za profesore i ravnatelje. Također, javne institucije poput CARNET-a imaju predivne projekte kojim pokušavaju dovesti AI u škole, a i sam javni sektor ima izvrsne startupe tako da, radimo izvrsne stvari."

Kako medicina stoji po tom pitanju?

"Medicina je možda najseksi industrija u kojoj možete primjeniti AI. Ima jako puno primjera na svjetskoj razini i lokalno, samo što je jako regulirana. Morate biti oprezni hoćete li ići u smjeru implementacije, ali je zanimljivo kod medicine da se više ide u prevenciju a ne samo prema dijagnostici i tu je primjena najzanimljivija."

Umjetna inteligencija polako ali sigurno ušla je u gotovo sve vrste usluga, Chat GPT neke situacije dovodi do apsurda?

"Chat GPT je definitivno pomogao popularizaciji i demistificiranju pojma AI-ja, ali mislim da je to implementacija u dnevnom poslovanju. Koji su sad sljedeći koraci, kako sami poslodavci i zaposlenici mogu biti efikasniji u svom radnom vremenu, mislim da će to biti najzanimljivije gledati."

Čuli smo ono što je pozitivno, ali puno je straha od prodora umjetne inteligencije u sve sfere života. Prati li postojeća zakonska regulativa takav napredak tehnologije?

"EU je bila jako odlučna oko regulative. Ove godine nam slijedi AI Act. Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju je davala komentare od samog starta. Mi smo zapravo jako dobro dočekali regulativu. Svakako, zaštićuje građane od jedne sfere, daje mogućnost startupima da i dalje razvijaju, kako će privatni sektor to dalje dočekati je, ja bih rekla, jedna zagonetka. Regulativa prati, koliko brzo može pratiti tehnologiju, to ćemo još vidjeti."

Možemo li biti mirni da nema bojazni?

"Svaka tehnologija može se koristiti kao alat i može se zloupotrijebiti. Naša uloga je da se demistificira pojam, ali i da se objasni građanima kako se može koristiti na loš način, da to preveniramo."