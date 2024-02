Stari kameni most u Žrnovnici kod Splita saniran prije samo četiri godine već je oštećen. Povijesnim mostom na ulazu u Korešnicu ne bi smjela prelaziti vozila iznad 5 i pol tona, ali to se slabo poštuje. Tako je jedan kamion nedavno odvalio dio mosta.

"Negdje u jutarnjim satima malo poveći kamion zakačio je i razbio dobar komad. Nekoliko tih kamena je palo, a to kamenje je preko 150 kila. Sreća nitko nije naletio od ljudi...", govori Ivica Marin iz Udruge Žrvanj.

'Borimo se, ali veliki su problemi s kamionima...'

Most je saniran prije četiri godine kada ga je potpuno uništilo radno vozilo koje je prošlo preko njega.

"Osim što prolaze komunalna i ostala poduzeća koja su neophodna za naše stanovništvo, dakle to je neophodno, oni mogu proći, a ovi ostali ne bi smjeli. Ta tonaža ne bi smjela ići preko našeg starca", ističe Kažimir Marin iz Udruge Žrvanj.

"Bojimo se i borimo se da ga čuvamo koliko je moguće, ali ovdje su veliki problemi sa kamionima koji ovo devastiraju, tu smo nemoćni", kaže građanin Petar Matić.

'Zapušten i devastiran'

Most sagrađen početkom 20. stoljeća ne tretira se kao spomenik kulture.

"On je zaštićen kao spomenik kulture, ali on se ne tretira tako. On je zapušten, devastiran, izgubljen između zgrada, kamiona, bačava bitumena", priča Ivica Mihanović.

Kako to izgleda u praksi, objasnio je Mijo Lolić.

"Čovjek je došao s kamionom i vidi znak pet tona, ne smije. I zove on na mobitel šefa: 'Kud ću proć?' 'Ma prođi, svi voze, neće ti nitko ništa'."

Mještani sami nude rješenja za spas mosta: zaobilaznu cestu ili alternativni most koji nije ovakve vrijednosti. I policijske kontrole bi trebale biti češće, možda čak i da se kamera stavi na most, predlaže Kažimir Marin.

