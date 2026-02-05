FREEMAIL
KLJUČ ZA RAST CIJENA /

Stručnjak objasnio zašto inflacija opet ubrzava: 'Nije to samo pitanje frizera ili kave'

Stručnjak objašnjava da s obzirom na odlazak velikog broja kvalificiranih ljudi koji su te poslove obavljali, svaki deficit na tržištu znači povećanje cijene

5.2.2026.
6:01
RTL Danas
Sanjin Strukic/pixsell
Inflacija sve više čisti džepove. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su cijene u siječnju porasle 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani. 

Inflacija u Hrvatskoj dvostruko je veća od prosjeka eurozone koja iznosi 1,7 posto, upozorava oporba. Zašto inflacija ponovno ubrzava, nakon kratke pauze - pitali smo i ekonomskog stručnjaka Mladena Vedriša.

"Nije to samo pitanje frizera ili kave o čemu se često razgovara, prvenstveno su tu završni radovi u građevinarstvu. Tu su usluge raznih vrsta, tu su popravci, sve ono što je zapravo neelastično po potrošnji", smatra Vedriš. 

"Vi možete uvesti i kakao, banane, hranu, domaću proizvodnju u nizu artikala, ali uslugu ne možete. Nećete otići po uslugu kupiti je u Sloveniji, Makedoniji ili Njemačkoj, usluga se obavlja ovdje", dodaje.

Stručnjak objašnjava da s obzirom na odlazak velikog broja kvalificiranih ljudi koji su te poslove obavljali, svaki deficit na tržištu znači povećanje cijene. 

"Tako smanjena ponuda onih koji izvode te usluge, a redovna životna potražnja, pogotovo u građevinarstvu je učinila da su te cijene više rasle", zaključuje Vedriš. 

