Vedriš o posljedicama Trumpovih carina: 'Hrvatska neće biti na prvom udaru, ali neće ni ostati pošteđena'

Lavina kritika i zabrinutost diljem kugle zemaljske - rezultat je to novih carina američkog predsjednika.I na burzama u SAD-u drastičan pad, a dok svjetski čelnici tek važu kako reagirati - Španjolska je najavila paket mjera pomoći, nalik onima u doba pandemije. Nije sigurna ni Hrvatska, odnosno hrvatski proizvođači koji izvoze u SAD.Najgore je u karlovačkoj tvornici oružja gdje spominju mogućnost otpuštanja čak tisuću zaposlenika.

Tko je još na udaru i kako će carine utjecati na Hrvatsku, voditelji RTL- Danas, Damira Gregoret i Adrian De Vrgna saznali su u razgovoru s ekonomskim stručnjakom Mladenom Vedrišem s kojim su .

Na čemu Trump temelji visinu nametnute carine odnosno kako je odredio te specifične iznose?

Jedan dio priče su njegovi politički prioriteti. Međutim, nije to čitava priča. On ima vijeće ekonomskih savjetnika koji su išli točno gledati kod svake države pondere, koliko je potrebno da se oteža ulazak na američko tržište i koliko je eventualno s pritiskom stvoriti pad barijera za ulazak na pojedina tržišta. Tako da, kako god da to izgleda spontano u tome ima i sustava koji iza tih stopa stoje. Ali kad smo u tome što će se događati iza toga - Kina to već pomno radi a radit će i EU - gledat će se političke implikacije i gađat će se razinom carina one države i one birače u Americi gdje je Trump najosjetljiviji. prema tome, oni dijelovi od poljoprivrede do industrije gdje je Trump zainteresiran bit će jače pogođeni. Kinezi to već rade duže vrijeme, a i u Bruxellesu budite sigurni dok mi razgovaramo itekako se računa. Prema tome- kao sa snajperom - dobro gledate gdje će te gađati.

Govorimo o svjetskom trgovinskom ratu - što to konkretno znači za hrvatskog građanina? Hoćemo li sve biti pogođeni, hoće li samo neki biti pogođeni? Gdje gađa taj snajper?

Slikovito rečeno - kao kad imate epicentar potresa. Nije svejedno jeste li u epicentru 10 kilometara, 50 ili 500 kilometara. Mi smo možda simbolično nekih 100, 150 kilometara od epicentra, Europska unije je možda negdje 40, 50. Pojedine zemlje poput Francuske koja izvozi laku konjicu, a to su robe široke potrošnje, bit će jače pogođene. Nijemci ne u tolikoj mjeri. Tko god da je puno galamio oko automobila, Nijemci će sutra početi proizvoditi oružje i zamijeniti će to s tenkovima i slično i oni će se vrlo brzo adaptirati na novu situaciju. Vratimo se novoj velikoj krizi, a to je uz ovu ratna kriza. Tako da će njemačko gospodarstvo na prvi pogled biti pogođeno, ali će se adaptirati jednostavnije od onih koji prodaju robu široke potrošnje jer za te konjake, parfeme i slično nije baš tako lako naći adekvatno tržište. A za oružje u današnjoj situaciji je.

Dakle naši građani mogu mirno spavati?

Hm, mirno…Rekao bi mirnije. Mi negdje u Ameriku dominantno izvozimo negdje oko 300 milijuna dolara - lijekova, prateće medicinske opreme, negdje oko 90 do 100 milijuna izvozi HS Produkt koji ima izuzetno dobar proizvod. I on će po meni preskočiti jedan dio tih carina, podijelit će se između njega, kupaca, tržišta. Mi imamo takvu strukturu koja na prvi pogled neće biti tako jako pogođena. Amerikanci trebaju lijekove a oružje u ovoj situaciji trebaju svi, a sve ostalo je relativno manje prisutno osim kroz naš izvoz u Njemačku i Italiju gdje proizvodimo intermedijarne proizvode što znači ono mirnije spavanje da nećemo biti na prvom udaru, ali jedan dio toga može i nas pogoditi.

HS Produkt ima 2000 zaposlenih, ali čuli smo da postoji mogućnost da čak polovica, dakle tisuću ljudi, ostane bez posla.

Neće. Prvo zato jer će on ipak opstati na američkom tržištu imajući u vidu interes Amerikanaca. Uvijek to morate gledati da je Trump vrhunski, ja bih rekao puno bolje na poslovnom planu nego na političkom i tamo gdje će dobiti signal da je nešto u Americi bitno i značajno tu će biti da kažem elegantno - kompromisa. Može se reći da će biti pogađanja.

Hoće li biti pogođen turizam, naša najvažnija grana ? Hoćemo li osjetiti posljedice Trumpovih odluka na tom polju?

Naš turizam je ranjiv po drugim osnovama. Kad pogledate da je 70 posto ljudi nagurano u dva mjeseca, kad pogledate razinu cijena, smještajnih kapaciteta, onda je ovo kao da vas netko grebe. A pravo ranjavanje je na drugom terenu i ne može ovo poslužiti kao alibi za slabiju turističku sezonu ili će biti odgovor da dio Nijemaca neće otputovati. Dio Nijemaca će itekako gledati svoj budžet. Oni koji će paziti na njega ti će ostati u Njemačkoj. Dio će ih otići u Austriju, a dio će ih otići u Grčku, Tursku itd. ne zbog Amerike, nego razine cijena i kvalitete usluge.

Sve ostalo možemo očekivati od Europske unije? Ovo je ponovno svojevrstan test da vidimo hoćemo li biti jedinstven ili će svaka država, ovisno o tome u kakvoj je situaciji tražiti izuzeće. Njemačka za automobile, Španjolska za vina. Što se tu može očekivati? Zajednička politika ili ipak, kako se kaže - svak pase travu pase

Tu će biti frontalna politika zajednička i bit će backstage aranžmani. Bit će takozvane nemoralne ponude pojedinih država proizvođačima. Međutim, mislim da je ovo prilika za konsolidiranje Europe, kao što je ova priča oko zajedničke obrane. Tako je i ovdje i uz ove izuzetke o kojima govorimo mislim da će se ipak formirati i formulirati i provoditi zajednička politika dominantno s izuzecima koji će biti na pojedinim novinskim stranicama ili kod vas u naslovu.

Ne bude li toga može li se desiti dogoditi domino efekt i recesija?

Recesija u prvoj rundi može biti jer razina cijena poskupljuje proizvode, potiče inflaciju i ovo potencijalno nije bio dan oslobođenja, nego je bio dan mogućeg ulaska u recesiju. Tako da nemojmo taj prvi udar podcijeniti. Međutim, život nameće rješenja tako da taj udar, ako se uspije amortizirati, neće biti odviše drastičan. Za Hrvatsku je tako i dalje osnovno pitanje smirivanje rata u Ukrajini, sigurnost i obrambene politike, a ovo je nešto s čim se mora živjeti i pronaći adekvatna rješenja, jer mi smo ono što se zove 'netrend seter'. Mi ne lupamo nego mi smo 'nišplejer'. Znači mi ne određujemo pravila, ali kad pravila nastupe moramo biti što bolji i snalažljiviji.