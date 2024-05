Stravična nesreća potresla je Dugo Selo. Na Rugvičkoj cesti malo iza podneva teretno vozilo naletjelo na osmogodišnju djevojčicu koja je preminula. Mještani u šoku i nevjerici prepričavaju trenutke tragedije koja je njihov kraj zavila u crno. Za sutra je proglašen Dan žalosti.

S mjesta tragedije gdje su se skupili stanovnici javio se RTL-ov reporter. Vozač se nalazi u postaji i provodi se kriminalističko istraživanje. Očevid je završio. U ovom mjestu vlada velika tuga ali i ljutnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vodstvo Grada bi se trebalo više angažirati oko prijevoza djece. Ova cesta je jako prometna. Kamioni i vozači općenito divljaju po cesti. Nisu postavljeni ležeći uspornici. Nema adekvatnih prijelaza preko ceste, adekvatnih nogostupa, djeca nisu sigurna na cesti, ne mogu na adekvatan način doći do škole", kazao je Ivan Gavran.

I njegovo dijete ide u školu ovim putem. "To je strašno i danas kada sam pročitao ovo, noge su mi se odsjekle, dok mi se nisu javili, jer u to vrijeme i moja djeca također dolaze iz škole", dodaje Ivan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neven Nežić kaže da se već godinama upozorava na to da bi moglo doći do nesreće. "To se već godinama pokušava odgovarajućim ljudima reći ali jednostavno nemaju sluha", kazao je Nežić. Slali su im dopise, ali kaže rijetko su im odgovarali. "Jako rijetko, i to onda bude neka svađa i prepucavanje. Najbolji odgovor koji smo dobili je kada je ravnatelj rekao: 'Ja kada sam bio mlad sam hodao pješke u školu'. Da, ali tada nije bilo kamiona", dodaje Nežić. "I ja sam išao kilometar, ali auto je jedan prošao u sat vremena", kaže.

Dodaje da je u blizini pogon i da jako puno ima kamiona. "Moje dijete, evo zajedno sa susjedovim ide u razred i to je prestrašno", kazao je. "Moja djeca ne mogu prijeći cestu deset minuta, prva zebra im je jedan kilometar i moraju po kanalu hodati", dodao je Gavran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Djeca su pod stresom, malo su plakala. Sada su se smirila", kažu mještani.

Planiraju prosvjede, kaže Nežić. "Ovo je samo početak. Ja se nadam da ćemo uspjeti. Imam na jesen prvašića i ne znam kako će to ići, mi nismo ni daleko ni blizu, ali onom cestom, s onom torbom, s toliko prometa, iskreno, mene je strah", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postavlje se pitanje je li se moglo nešto napraviti?

"Može se o tome diskutirati, ali da je gradonačelnik malo više uložio truda, ja vjerujem da bi mogao više utjecati na županiju i na ceste i na sve. Ako ništa drugo da se barem sigurnost naše djece obezbijedi", naglasio je Nežić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bojimo se novih nesreća, potvrđuje. "Svaki dan kada idu u školu strepimo kada se vraćaju hoće li doći ili neće", zaključio je Gavran.