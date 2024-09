Kolakušić kuka jer je ostao bez saborske klupe. Grbin: 'Htio je ovce i novce'

Nakon raskola u Domovinskom pokretu, prvo glasanje na novoj adresi je potvrdilo saborska većina je stabilna. A, u oporbi ubuduće jedan zastupnik manje. 80 je bilo za, dva su bila suzdržana i 50 je bilo protiv.

Na prvom glasanju vladajuća većina položila je test. Sve točke redom su potvrđene, a zelenjela se i klupa bivših Domovinaca.

"Danas nije bilo ništa sporno, bio ja u opoziciji ili da sam u vladajućoj koaliciji, glasao bih potpuno identično, nije trebalo sjediti na ruci da bi se glasalo, tako da to nije sporno i zapravo je dobro da je tako", rekao je Igor Peternel.

Gotovo jednoglasno odlučeno je da nakon ostavke Mislav Kolakušić više ne može u saborske klupe, a njegovoj zamjeni Dražanu Dizdaru mandat je na zahtjev stavljen u mirovanje. Nezadovoljni Kolakušić prijeti tužbom.

"Znači, oni idu u takvo kršenje zakona do te razine da bi se mene riješili, ali nije ovo problem. Ovdje su oni oporbenoj stranci oduzeli mandat i oporba šuti. Znači, ima nas jedan manje i oporba nema što za reći", kaže Kolakušić. U klupama će ih barem šest mjeseci biti - 150. Većina oporbe, ali i vladajući - složni.

"Kolega Kolakušić je htio i ovce i novce, danas sam vidio da se žali zbog toga koliko će biti financijski oštećen, pa onda nek mu je sa srećom s hrvatskim pravosuđem", smatra Peđa Grbin. Hrvoje Zekanović dodaje:

"To su neke odluke gdje katkada političar uloži sve, ne dobije. On je uložio sve, nije dobio i sad je opravdano žalostan, ali ljut može biti samo na sebe jer on je u jednom trenutku donio krivu političku odluku i tu priča što se tiče vladajućih završava", kaže.

Priča u Saboru zato počinje za troje novih zastupnika. Nakon što je Ive Ćaleta-Car dao ostavku, Domovinski pokret njegov je mandat dodijelio Predragu Mišiću.

"Izuzetna mi je čast da danas predstavim našeg novog saborskog zastupnika Mišić Predraga - Peđu, mog prijatelja, našeg prijatelja, suborca 91. godine", ponosno je rekao Stipo Mlinarić. A, on je poručio kako podrška Ivanu Penavi nikad nije i neće biti upitna. RTL-ova reporterka pitala ga je ima li vladajuća većina njihov glas bez obzira za što se glasalo.

"Na hipotetska pitanja stvarno ne mogu odgovarati", rekao je, a na pitanje hoće li razmišljati svaki put ovisno o tome o čemu se glasa?

"Pa zbog tog glava služi", odgovorio je. A, ruke zasad 77 zastupnika čine vladajuću većinu. Hoće li im se pridružiti i odmetnuti DP-ovci, jasnije bi trebalo biti iduće subote kada će predstaviti svoju stranku.