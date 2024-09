Kolakušić vrlo ljut: 'Oštetili su mene i moje birače. Ukrali su nam državu'

Predsjednik stranke Pravo i pravda Mislav Kolakušić u petak je ponovio da mu je HDZ ukrao saborski mandat negodujući što je njegovoj stranci uskraćeno pravo da ga se izabere za zamjenika Dražanu Dizdaru čime su, kaže, oporbenoj stranci oduzeli mandat.

Kolakušić je pozvao oporbu da ne glasa za odluku Mandatno- imunitetnog povjerenstva kojom mu se onemogućuje da u Sabor uđe kao zamjena Dizdaru. Ustrajao je na tome da zakon dopušta da član Europskog parlamenta može svoj saborski mandat staviti u mirovanje, pozivajući se opet na odluke MIP-a iz 2013. kada su mandati Andreja Plenkovića, Biljane Borzan, Tonina Picule i Ruže Tomašić dozvolili zamrznuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mene je MIP slagao i prevario rekavši da ne mogu staviti mandat u mirovanje te da će odmah obavijestiti Europski parlament da mi prestaje mandat u Saboru, dok za njih to nisu učinili. Prijevarom mi je kao saborskom zastupniku i tada eurozastupniku napravljena ogromna šteta, kao što je počinjena i ogromna materijalna šteta meni i mojoj obitelji", kazao je Kolakušić te najavio da će na sudovima utjerivati zahtjev za naknadu štete.

Kao drugi dio problem navodi što im se uskraćuje pravo da stranka, kako zakon propisuje, određuje zastupnika koji mijenja kolegu koji mandat stavlja u mirovanje. Spornim smatra i to što MIP nije donio odluku nego obrazloženje da je nezakonito da Kolakušić aktivira mandat kako bi mijenjao Dizdara jer je već dao ostavku na dužnost zastupnika, čime mu je prestao saborski mandat. "To obrazloženje je protivno Ustavu, zakonu, njihovim ranijim odlukama i pravu uopće budući da nas tako žele onemogućiti u pravnoj borbi jer nismo dobili nikakvu pisanu odluku o našem zahtjevu nego samo obrazloženje", poručio je najavivši da će zatražiti donošenje meritorne odluke o njihovu zahtjevu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naš zahtjev se temelji na članku 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koji jasno propisuje da stranka određuje zamjenika zastupnika", kazao je. Ustvrdio je da su tim obrazloženjem oporbenoj stranci oduzeli mandat te prozvao ostatak oporbe što o tome šuti.

Oštetili su me, ali i birače koji su glasali za mene, to je strašno i predstavlja kršenje Ustava, ali, rekao je, potpuno očekivano "s obzirom na to da su nam ukrali državu, pravo i Ustav". Još je dodao da je MIP jedino prema njemu tako postupio, iako je u slučajevima na koje se poziva bilo i oporbenih političara, zato što se, kaže, "mene jedino boje, nikog drugog se ne boje i ja sam im sto puta veći problem od drugih".

POGLEDAJTE VIDEO: Sabor najmanje idućih 6 mjeseci neće imati 151 zastupnika? Kolakušić: 'HDZ mi je ukrao mandat'

Tekst se nastavlja ispod oglasa