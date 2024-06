Nakon europskih izbora, kreće izbor novih ustavnih sudaca. Većini sadašnjih na čelu s predsjednikom Miroslavom Šeparovićem danas je istekao mandat. Kada on očekuje pokretanje saborske procedure i žali li zbog odluka u predizbornoj kampanji ispričao je RTL-ovoj Maji Brkljači.

Danas prestaje mandat za desetero od 13 ustavnih sudaca. Što sada?

Po Ustavu taj rok se produžava do izbora novih sudaca, a najkasnije do isteka roka od šest mjeseci. Dakle, sud će normalno funkcionirati i očekujemo, naravno, da se tih deset sudaca imenuje.

Kada očekujete raspisivanje javnog poziva od strane saborskog Odbora za Ustav?

Teško je o tome špekulirati, s obzirom na to da mi nemamo nikakvu ulogu osim što je moja dužnost, koju sam izvršio, obavijestiti šest mjeseci prije isteka mandata predsjednika Hrvatskog sabora. Sad je na njima. Ono što očekujem da se to napravi u jednom primjerenom roku kako bi se ovaj krajnji ustavni rok mogao poštivati. Očekujem da bi se to moglo napraviti prije ljetne stanke i da se onda odredi rok i da se onda negdje na jesen izaberu novi suci.

Bilo je dosta kritika u zadnje vrijeme. Kako suci doživljavaju kritike?

Pa nisu jako osjetljivi. Ne možete u Hrvatskoj očekivati da će te svatko hvaliti. Kritike su normalne, to je nešto što je normalno i što treba prihvatiti i iz toga izvući eventualno pouke, s tim da moram reći jedno je kad kritiziraju mediji, opća javnost i, recimo akademska zajednica - to je uobičajeni standard. Ali kad kritiziraju političari, i to s aspekta svojih političkih ciljeva onda to nije dobro, niti je primjereno.

Međutim, mi ne možemo očekivati da će nas svi hvaliti i ono što političari naši griješe je to da oni misle da smo mi njihovi delegati, eksponenti na Ustavnom sudu. Političari biraju, kao svugdje na svijetu, ustavne suce i normalno je da ih i biraju sukladno svom svjetonazoru. To je legitimno, tako i ovaj saziv Ustavnog suda odražava u biti jedan svjetonazor hrvatskog društva, ali je najvažnije da biraju kompetentne ljude i da ti suci sude sukladno Ustavu i zakonu.