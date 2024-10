Zašto je takva navala na Ustavni sud? Miroslav Šeparović: 'Rad ovdje je privilegij'

Tko će sjesti u deset novih stolaca na Ustavnom sudu? Od uvjeta i statusa do plaće i odgovornosti - bit će u vrhu. Za predsjednika Ustavnog suda, poručuje nam, to je privilegija.

"Rad na Ustavnom sudu je privilegij za svakog od nas. Od portira do predsjednika suda. A kamoli u pravničkoj struci. I to je ono stvarno prestiž? Ja sam prošao sve, od suca, odvjetnika, ministra pravosuđa, to se ne može ništa usporediti s ovim", kaže Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda.

Najvažnija dvorana suda ona je u kojoj se raspravlja i glasa. Ali i čuva prvi primjerak Ustava iz 22. prosinca 1990. Rijetko kad, kaže, u njoj je bilo težih svađa. „Nije nikad bilo nekih velikih ispada, znalo je biti napuštanja sjednice, ali sve je to u granicama pristojnosti", dodaje Šeparović.

Svake godine stigne im 6 tisuća predmeta

Ustavni suci nemaju fiksno radno vrijeme. Najviša su instanca u državi. I bira ih politika.

Tko god bude izabran, ima pravo na svoju sobu. Imat će dvoje savjetnika i administrativnu tajnicu. „Ustavni sud ima 115 zaposlenih, od toga je 13 sudaca, 42 savjetnika, ostalo su službe financije, upravljanje imovinom, tajništvo.", objašnjava Šeparović.

Proračun im je trenutačno 6 milijuna eura. Svake godine stigne im 6 tisuća predmeta. Isto ih se toliko riješi, a toliko je i zaostataka. Ovdje se trajno čuva njih 70 do 80 tisuća. I sve je posloženo po godinama. Šeparović poručuje: "Mi smo svjesni da je Ustavni sud jako važan, da njegove odluke imaju često političke implikacije, da često pogađamo ne samo političke nego i druge interese i da neće svi biti zadovoljni s našim odlukama.“

Nekad davno ustavni suci nosili su toge. Svečane odore uvedene su 2008. i vlasništvo su Ustavnog suda. Predsjednikova jedino ima grb. Ovaj saziv suda od 2016. je odlučio da neće na sjednicama imati toge, već će biti u odijelima, tako da su se toge svele na svečane prilike, a to je zapravo prisega kod predsjednika Republike.

'Nije strog, ali je čvrst'

Suci i sutkinje na to se ne žale. Sutkinja Ingrid Antičević Marinović više se neće kandidirati.

„Predsjednik Šeparović je tolerantan, nije strog ali je čvrst, ja se često ne slažem s njim ali mislim da je to vrlina ljudi koji moraju raditi zajedno", kaže Antičević-Marinović.

Šeparović je predsjednik skoro 10 godina. Iako su ga prozivali za kumske odnose s HDZ-om, uvjerava da je svaka odluka donesena ispravno.

Na kraju poručuje: "Moja prošlost je jasna, ja od svoje prošlosti ne bježim, bio sam ministar u vladi '95, '98. Ja se time ponosim međutim danas politika nije vladajuća niti oporbena, nemojmo zaboraviti i da je oporba imala utjecaj izborom sudaca. Na mene nema utjecaja, ja se držim Ustava i Zakona a sve druge priče shvaćam kao folklor"

Mandat mu završava sljedeće godine. A onda se, kaže, planira možda vratiti u odvjetništvo i više posvetiti rodnoj Korčuli, djeci i unucima.