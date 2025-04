Miro Kovač o proslavi u Moskvi i paktovima koji se stvaraju oko Hrvatske: 'Moramo biti budni'

U srijedu je crvenim tepihom hodao u Zagrebu, a 9. svibnja slovački premijer Robert Fico crvenim tepihom koračat će u Moskvi kao gost Vladimira Putina.

Objasnio je svoj stav: "Zašto između agresora iz žrtve birati biti na strani agresora? Znamo tko nas je oslobodio i to nam ne može nitko oduzeti. Ne može se reći da je oslobođenje došlo sa Zapada ako je došlo s Istoka. Htjeli mi to ili ne, u povijesti, narod bivšeg Sovjetskog Saveza imao je najveći udio u pobjedi nad nacizmom, to je moj povijesni pogled."

Svi drugi lideri taj bi dan trebali biti u Ukrajini na okupljanju koje će organizirati predsjednik Volodimir Zelenski, tamo će biti i hrvatski premijer Andrej Plenković.

U utorak je Kremlj objavio popis dvadesetak svjetskih lidera koji dolaze u Moskvu —tu je kineski predsjednik Xi Jinping, potom dolaze predstavnici Brazila, Venezuele, ali i indijski premijer, srbijanski čelnik Aleksandar Vučić, čelnik Republike Srpske Milorad Dodik.

Zanimljivo je da nema Donalda Trumpa, koji je ranije rekao da će biti u Moskvi 9. svibnja.

O svemu je u RTL-u Danas uživo razgovarala reporterka Ana Mlinarić s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem koji je na pitanje koliko je važan taj datum i hoćemo li tada gledati podjelu trenutačnog svjetskog poretka, odgovorio: "EU bi toga dana trebala organizirati svoju proslavu- to je i Dan Europe, a proslava bi trebala biti na području Europske unije. To je najbolji model jer se tako izbjegavaju bilo kakve podjele. Logično je da se na tlu EU organizira proslava Dana pobjede i Europe, tada bi došli svi, pa i oni koji su malo skeptičniji kad je riječ o politici EU prema Ukrajini i Rusiji.

Kaže da je važnost proslave 9. svibnja vrlo velika.

"Utjecajni državnici odlaze u Moskvu i zato bi bilo pametno da toga dana bude organiziran i veliki događaj na području EU."Uvjeren je da bi na proslavu u EU došli i skeptici kao što je Fico", smatra Kovač.

Gdje treba ići Trump?

O Donaldu Trumpu kaže da nije iznenađen što nije na popisu Kremlja.

"Bilo bi malo previše da dođe — svrstao bi se na stranu Rusije i drugih država koje su sklone Rusiji. Ali moglo bi ga se pozvati na skup EU, zar ne? To bi bio pravi potez", uvjeren je.

No u Moskvu zato stiže Aleksandar Vučić.

Za njega kaže: "On ima taj narativ, a Crvena armija je na kraju i oslobodila Srbiju. To može nekako objasniti (njegov odlazak u Moskvu op.a), ali bilo bi mu pametnije da dođe na skup EU, ako bude organiziran na tlu Europske unije. Bolje da bude u EU nego u Kijevu, a bilo bi dobro i da Zelenski dođe na događaj u EU."

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je kako neće blagonaklono gledati na one koji odu na proslavu u Moskvu.

Na pitanje, puca li ona iz prazne puške ili stvarno ima neki alat za sankcioniranje, Kovač odgovara: "Treba biti fleksibilan, spreman na kompromis. Kako će ona kazniti bilo koga u EU? Ne bi to smjela raditi — na taj način sama sebe delegitimira. Neki dan je išla i u Washington i nije bila primljena. To se tako ne radi — najprije treba 'ispeći, pa onda reći'."

Komentirao je i to stvara li se novi blok u Hrvatskom okruženju.

"Mi u Hrvatskoj vidimo, moramo biti budni i mudri, svjesni određenih procesa. I jesmo budni — nismo naivni. Hrvatska je država koja se obranila u Domovinskom ratu, koja se ne treba bojati. Moramo biti mudri i možda tu svoju fleksibilnost prenijeti na neke kolege u EU koji su možda malo previše zadrti i ne žele razgovarati s Ficom, Orbanom... Pokušajmo ih u nekim stvarima integrirati. Ne možemo im uskratiti podršku kad je riječ o njihovoj energetskoj politici — to nema smisla", smatra.

Na komentar nisu li to ucjene Orbana i Slovačke potvrđuje da Mađarska i Slovačka imaju svoje ekonomske i energetske probleme, ali da ih ipak treba pokušati integrirati.

"Možda nisu u svim područjima na našoj poziciji, ali jesu u većini. Pokušajmo razgovarati, a ne odmah etiketirati ih kao crne ovce. Pokušajmo biti fleksibilniji i bolje ih razumjeti. Isto vrijedi i za Donalda Trumpa — biti s njim na istoj poziciji. On ima svoj plan za Ameriku, baš kao što je Bush imao plan kad se išlo na Irak. Ovo nije prvi put da postoji podjela unutar Zapada. Budimo fleksibilniji, budimo malo inventivniji", poručio je Kovač.