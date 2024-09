Na korak do katastrofe. Stručnjak za sigurnost: 'Potezi jedne i druge strane upućuju na jedno'

Uoči godišnjice početka kaosa u Pojasu Gaze, Bliski Istok nikad bliže totalnom ratu u regiji. Izrael je obezglavio Hezbolah, ubio njegovog vođu i cijeli vrh te libanonske militantne skupine koju podupire Iran. Danas su raketirali i Jemen. O ratu na Bliskom istoku razgovarali smo sa stručnjakom za sigurnosna pitanja i terorizam s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Mirkom Bilandžićem.

Je li ovo totalni poraz i pad Hezbolaha - ubili im i vođu i zamjenika, pa i desetke njih s pagerima, voki-tokijima?

"Hezbolah je vrlo moćan društveni pokret. Dakle, to je pokret koji unutar sebe ima integrirane tri komponente. To je politička vlast u Libanonu, socijalno karikativni pokret i paravojna teroristička organizacija koja kao sila veta u tom smislu ima ne samo utjecaj u Libanonu, već na puno širem području. Ovo jest jedan ozbiljan udarac prije svega upravljačkoj zapovjednoj strukturi Hezbolah, ali ne i više od toga. Ako se vratimo u povijest, ovo je treći put da je Izrael napravio istu stvar u pogledu primjene tih strategija dekapitacije, dakle uništenja vrha jedne terorističke organizacije."



Što se sad događa u Hezbolahu, koliko će im trebati za oporavak i novog vođu, ipak je ovaj bio 32 godine na čelu Hezbolaha?

"To je točno, pogotovo što on ima i jednu karizmatičnom ideološku ulogu u tom Hezbollahu koju je izgradio taj moćni Hezbolah. I to je izazov. Meni se čini da je najveći izazov pred Hezbolahom ovog trenutka što imaju ozbiljne kontraobavještajne deficite unutar sebe. To nije samo sposobnost Mossada kao obavještajne institucije koje su vršile penetraciju Hezbolaha već zaista deficite i u pogledu konsolidacije. Na prvom mjestu Hezbolah moraju riješiti sigurnosne procedure, a s druge strane to će definitivno izazvati proces radikalizacije i pozive za osvetom unutar samog Hezbolaha. Naravno, to razdoblje konsolidacije će trajati izvjesno razdoblje i to će dovesti ili je već dovelo u pitanje operativne sposobnosti Hezbolaha."

Hoće li to rasplamsati rat ili ga primiriti?

"Hezbolah, ovog trenutka ima ograničene operativne sposobnosti to je sigurno. Da li će doći do primirja to je sad diskutabilno, pogotovo zbog tog domino efekta. Izrael je u strahovitoj psihološkoj prednosti. Ne čini mi se da će ovo dovesti do tog nekog primirja i da to Izrael ovog trenutka može koristiti za nastavak operacije u pogledu destrukcije Hezbolaha, što može uključivati i sve je izvjesnije i samu kopnenu invaziju na područja Libanona. Naravno, pitanje u kojem području bi bila ta kopnena invazija."

Vidjeli smo omjere snage kako bi to izgledalo?

"Povijest je pokazala da je Izrael sva tri puta koliko je do sada izvršio kopnenu invaziju prema Hezbolah i Libanonu je savršeno ostvario vojne pobjede, ali i izgubio sva tri rata. Pogotovo ovaj posljednji 2006. godine, od kada datira taj 34 dnevni rat, otkad datira taj pojam hibridnog rata, kada je Izrael definitivno bio gubitnik i Hezbolah je pobijedio u tom ratu, ali bez kopnene invazije nema destrukcije. Dakle, Hezbolah, uključivo i njegove paravojne terorističke sposobnosti koje su koje su ozbiljne."



Kako su Izraelci uspjeli tako obezglaviti Hezbolah? Priznali su dobre obavještajne podatke, kako je tajna služba Mossad to uspjela? Krtice?

"Izrael je sigurno država koja ima možda i najmoćniji obavještajni aparat na svijetu kad je u pitanju Bliski istok i paravojne i terorističke organizacije. Izraelci imaju savršeno točne precizne obavještajne podatke."

Ipak 32 godine nisu mogli doći do njega, kažu oni živi uvijek u strahu od atentata

"To nije samo pitanje sposobnosti jedne strane, već i kontraobavještajne sposobnosti druge strane koja štiti svoje lidere. Moramo znati da terorističke organizacije imaju vrlo moćne kontraobavještajne službe i ovdje je zaista izazov kako se ovo sve Hezbollaha dogodilo. Dakle, ono što Izrael trenutno radi, a to je da te obavještajne podatke podatke pretače u primjenu tajnih operacija, dakle djelovanja bez vlastite umiješanosti. Vidjeli smo itekakve sposobnosti do dramatičnih razmjera Mossad posjeduje i to je ono što najviše udara na takve druge subjekte. Oni se moraju baviti sami sa sobom. Tu se ne radi samo da su oni izbušeno obavještajno, da Izrael ima agente unutar struktura. Oni su imali točne podatke kada i gdje je sastanak na kojem katu zgrade u podrumu bunkeru i to su napravili. Dakle, sada mi se čini da imaju nešto drugo, a to su ti takozvani agenti od utjecaja, ljudi u Hezbolahu koji utječu na Hezbolah koji definitivno imaju veze sa službama."

Duga ruka Izraela može daleko, kaže Netanyahu. Danas su udarili Jemen kako će odgovoriti Iran?

"To je zaista neizvjesno. Niti Iran niti Izrael ne žele taj rat i on ništa neće donijeti nijednoj ni drugoj strani. Međutim, potezi jedne i druge strane upućuju na naizbježnost takvog sukoba. Pogođeni su svi, kompletna iranska regija ovog trenutka je pod udarom Izraela. Izrael tu neće stati, to nije samo duga ruka. Izrael ima sposobnosti i ovog trenutka Izrael je u situaciji da nikakvo međunarodno pravo, nikakvo savezništvo neće odvratiti Izrael od ostvarenja vlastite sigurnosti koja je ozbiljno dovedena u pitanje. Izrael to radi i to će napraviti u budućem razdoblju. Međutim, to ima jedan efekt koji će itekako imati i ima već refleksije i na sigurnost samog samog Izraela. Ali Izrael tu neće stati bez obzira o kome se radi. Cilj Izraela jest Iran koji je sponzor."