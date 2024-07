Povijesni rezultat krajnje desnice u Francuskoj stranka Marine Le Pen pobijedila je u prvom krugu parlamentarnih izbora. Najveći gubitnik je francuski predsjednik Emmanuel Macron čija je koalicija Zajedno završila treća. No nije još sve gotovo za tjedan dana slijedi presudni drugi krug.

Politički život Marie Le Pen počeo je u radikalno desnoj stranci Nacionalni Front koju je osnovao njezin otac Jean Maire Le Pen. No, 2015. počinje proces rebrendiranja izbacila je oca iz stranke – nakon što je izjavio da je holokaust bio samo detalj iz povijesti. Stranci mijenja ime u Nacionalno okupljanje. I dalje zagovara antimigrantske i antiislamske stavove. Nije više za napuštanje Europske unije, ali je dobra prijateljica Vladimira Putina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A o prijevremenim parlamentarnim izborima u Francuskoj razgovaramo s gošćom RTL-a Danas, Mirjanom Rakić, stručnjakinjom za vanjsku politiku.

Macron je riskirao, mnogi kažu i kockao te je doživio fijasko. Je li pogriješio raspisivanjem izbora?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pogriješio je, nije uopće trebao raspisivati izbore njegov mandat je do 2027., a mandat skupštini je bio još tri godine. Dakle, nikakvih problema nije bilo da to ostane u okvirima u kojima je do sada vladao. Kad riskirate, morate znati zašto, kako i koje će biti posljedice. Meni se čini da se tu precijenio, da je arogancija bila iznad strategije i to je onda ono što se dogodilo. Tu se ne treba čuditi."

Nije čak ni drugi, nego treći, a Marina slavi. Koji su glavni uzroci toga da je krajnja desnica došla i pobijedila u prvom krugu izbora?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I krajnja desnica pokušava ne biti krajnja desnica, da budemo malo blaži nitko ne spominje više Putina. Putin je u nekom šestom pretincu, ali nikad u prvoj fazi. Govore ono što neki Francuzi vole čuti za Marie Le Pen je glasalo 12 milijuna ljudi, nije to malo. Govore da je problem s troškovima života, da su migranti jedan veliki problem, da se PDV na energetiku može smanjiti i hoće. Kod tih ljudi koji su nezadovoljni s aktualnom politikom jer im nije realizirala ono što su oni očekivali na ovaj ili onaj način se događa to što se događa idu na drugu stranu."

Što onda možemo očekivati hoće li se ljevica ujediniti u drugi krug?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ljevica se vrlo brzo ujedinila. Tome se, ja mislim, ni Macron nije nadao. Oni su se u pet dana skrpali. To su sve moguće stranke ljevice koje imate. Mene samo zanima kako će oni uopće, ako djeluju kao blok, djelovati jer su međusobno različite. I sad dolazimo do ključnog pitanja, a to je budući da se sad ide u drugi krug jer je vrlo malo parlamentaraca izabrano u prvom krugu. Dakle, imate 577 mjesta , koliko je mjesta u Skupštini toliko je izbornih jedinica. Unutar svake jedinice, vi sad imate tri grupacije, to je Marin Le Pen, Macron i Melanchthon. Ove dvije grupe Melanchthon i Macron to je ta ljevica, nazovimo to tako uvjetno i oni moraju odlučiti tko će ustupiti drugome mjesto ako on bude treći.

Mislite li da će se uspjeti dogovoriti ili će opet na ulice, vidjeli smo da su bili nasilni prosvjedi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je ono neprijatelj moga neprijatelja je meni prijatelj. Ali pitanje na koji način će glasači reagirati. Francuzi vole ulicu i vole iskazivati svoju su žestinu."

Ono što je činjenica jest da desnica jača u Europi. Desnica jača i u Njemačkoj može li se taj val preliti dalje i na Njemačku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja ne volim govoriti o prelijevanju valova jer se svaka zemlja razlikuje. Kod toga prelijevanja ponovno se vraćam biračima, a to je koliko je njihovo nezadovoljstvo i u kojem dijelu postojećom politikom i koliko su oni spremni prijeći preko nekih činjenica, a da bi eventualno, to im nitko ne garantira, došli do toga što im se ovog trenutka nudi. Svi znamo da se u izborima sve nudi, što će biti na kraju rezultat to je pitanje."