Zagrepčanki stigao račun iz noćne more: Za vodu će platiti 10.000 eura? 'Ukočila sam se sva!'

"Evo ga, to Vam je račun kojeg su oni meni poslali, za mjesec dana potrošene vode 9844 eura. Ja potrošila to nisam. A ja to potrošila nisam", rekla je za RTL Danas 77-godišnja Mira Blažinović iz okolice Sesveta. U mjesec dana potrošila je gotovo 6 tisuća kubika vode, barem tako piše na računu.

"Za dva olimpijska bazena i za mjesec dana, jel to normalno. Ukočila sam se sva, dobro da me nije šlagiralo, šlagiralo me, vi ne možete vjerovati kad to otvorite, ja to ne znam ni izbrojiti", ističe Mira.

Problem je nastao kada su radnici koje je angažirao Vodovod i odvodnja mijenjali ventil u njezinu dvorištu. "Ja sam samo jedna baba koja se u to ne razumije, nemam pojma o tome, mislim da su i druge babe takve", kaže.

Ostavljen otvoren ventil

Da nešto nije u redu, otkrio je njezin zet kada je mijenjao slavinu u kuhinji, Stjepan Blažinović. "Djelatnik koji je došao je ostavio otvoren ventil, a bili su uvijek zatvoren. Ovog puta je voda iz gradskog vodovoda otišla je u lokalni", tvrdi Stjepan.

Gospođa Mira kaže kako ventile nije dirala i da se u njih ne razumije. "Kad sam imala 5 tisuća eura mene je neko trebao obavijesti, šta ti baba radiš? Jel puštaš vodu u potok ili kaj".

U Zagrebačkom holdingu kažu kako gospođa Mira ne bi smjela koristiti dva vodovoda, no unatoč tome, postoji šansa da dug otpišu nakon što pošalje zahtjev. Ako zamolbu ne uvaže, gospođa Mira morat će u sudsku bitku, jer novca nema.

Ali ona snage za sud nema. "Sad bi oni mene vodali po sudovima, šepavu s umjetnim kukovima. Da sam ja potrošila, ali ja nisam kriva". Ljutnja se brzo pretvorila u suze. "To vam ne da, dok oči otvorim već vam je to u glavi."

Voda joj odnijela i mir i san, i donijela račun iz noćne more.

