Hoćemo li uskoro ostati bez domaćeg mesa i mlijeka? Najnovije brojke su zabrinjavajuće. Osjetno je pala proizvodnja goveda, svinja, ovaca i koza, kao i mlijeka i jaja. Tko je kriv za poraznu statistiku i može li se uopće spriječiti odumiranje stočarstva u zemlji pitali smo novog ministra poljoprivrede Josipa Dabru koji se mora odmah uhvatiti u koštac s velikim problemima.

Vidjeli smo alarmantne podatke za prošlu godinu, pad proizvodnje pa gotovo svega. Kako tome stati na kraj?

Nažalost, pad proizvodnje se u Hrvatskoj događa zadnjih dvadesetak godina u pojedinim sektorima. Kako tome stati na kraj - prije bi rekao ajmo sad vidjeti gdje smo pogriješili. Ako uzmemo da je po popisu stanovništva iz 2011. skoro 10 posto manje stanovništva, pogotovo iz ruralnih dijelova Republike Hrvatske, sad misleći i na Slavoniju i na Zagoru, Dalmaciju to je rezultat zbog čega poljoprivredna proizvodnja generalno pada.

U Hrvatskoj se zatvore gotovo tri farme dnevno. Zaista alarmantan podatak. Imate li za to neko rješenje?

To je problem koji je trebalo puno ranije rješavati, omogućiti ljudima da se rasterete svoje privatne imovine gdje su te farme nastale, rekonstruirati kredit u kredite i poticati proizvodnju, tj. kulturu stočarstva gdje ti ljudi mogu imati svoj benefit gdje mogu biti u pozitivi, a ne u nuli.

Domovinski pokret u svom je programu naglašavao nužnost samoodrživosti što se tiče proizvodnje. Imate već razrađen konkretan plan?

Od idućeg tjedna pozvat ću, pozvat ću sve svinjogojce iz Vukovarsko srijemske, Brodsko posavske, Osječko baranjske i Virovitičke županije. Znači tamo gdje je područje bilo zahvaćeno afričkom svinjskom kugom. I hoću od tih ljudi da čujem što ne valja. Puno se ljudi žale opet na taj administrativni dio, da nisu dobili potpore. Ja ih pozivam i ovim putem. Datum će se objaviti javno. Svi koji se bave u ovom slučaju svinjogojstvom da dođu i da kažu svoj problem. Tu će biti stručne službe iz Ministarstva i pokušat ćemo relaksirati prije svega i odnose, ali i relaksirati i taj administrativni dio da ljudi mogu neometano i nesmetano raditi. Ono što je još problem što se tiče svinjogojstva u našem prostoru Slavonije jesu veterinarske inspekcije i gdje ljudi ne stignu odnosno nemamo dovoljan broj ljudi. Imate problem s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi gdje je tu jedan ogroman čep.

Puno je tu problema, ali to nije vaša struka. Hoćete li se tu dobro snaći?

Nema tu struke, ja sam ovdje kao čovjek, menadžer koji vidi gdje je problem. Ja sam s ljudima na terenu. Odrastao sam ovdje u hrvatskom selu i jako dobro znam kako problem riješiti.

Sunčana Glavak nedavno je rekla da se baviti poljoprivredom seksi. Je li to uistinu u Hrvatskoj?

Što se tiče poljoprivrede, ja koliko znam ljude - nije im baš seksi. Ali tamo gdje su uređeni sustavi, gdje to bude dodatni prihod u kućanstvu to možemo nazvati da je ovako, kako ste rekli da je okej, ali ljudi koji isključivo žive i samo od poljoprivredne djelatnosti to nije nimalo ugodno.

Sad ste trenutačno u Osijeku? Kako će to onda raditi, relacija Zagreb- Osijek?

Naravno, to je relacija i Zagreb i Osijek i Split i Šibenik i Ploče. Rekao sam da ću biti otvoren našim poljoprivrednim proizvođačima. S ministrom Ančićem i s ravnateljicom Agencije za poljoprivredu i hranu sam dogovorio prostor gdje ću moći jednom tjedno primati poljoprivrednike ovdje u Osijeku, ali i prema jugu. Stavit ću se maksimalno na raspolaganje hrvatskom poljoprivredniku. I ribaru i šumaru.

Dakle, je li ova kampanja za europske izbore usporila na neki način rad Vlade?

Mislim da nije. Kampanja i sami vidite, ovako ide veoma i meni dosta tiho, dosta mirno što je i dobro. Mislim da su građani više umorni od svih tih nekih političkih pripetavanja. Ljudi hoće bolji život, veće plaće, manje poreze. Tako da Vlada normalno funkcionira i dobro radi.