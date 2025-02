Ministar Habijan iz Pariza: 'Ako se nešto ne promjeni, Europa teško može konkurirati'

Predstavnici tehnoloških divova i predsjednici Vlada okupili su se u Parizu na dvodnevnom summitu posvećenom umjetnoj inteligenciji. 1500 gostiju raspravljat će o obećanjima i izazovima koje postavlja umjetna inteligencija. Političke čelnike dočekuje francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Na ovaj najveći europski skup stiže američki potpredsjednik, ali i indijski premijer. Uz političare tu je i 500 stručnjaka iz AI svijeta, među njima i šefovi OpenAI i Googla. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je u ovim trenucima gost na večeri koju organizira predsjednik Macron.

Uživo iz summita u Parizu za RTL Danas razgovarali smo s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne fransformacije Damirom Habijanom. Ministar je otkrio da se deklaracija o umjetnoj inteligenciji još uvijek brusi te da će je Hrvatska potpisati.

"Ono što je ključno su tri poruke koje bi trebale iz nje proizaći. Pitanje regulacije, odnosno pitanje pravnog uobličavanja AI. Dakle, da nije nešto što će u konačnici kočiti napredak, inovacije i razvoj, već da bude na neki način poticaj tome. Druga stvar regulacije kada govorimo na globalnoj razini, da nije fragmentirana s obzirom na to da vidimo da Europska unija donijela i usvojila akt o umjetnoj inteligenciji koji će Hrvatska kao članica Europske unije isto tako transformirati u svoj sustav. I treća stvar što se tiče umjetne inteligencije je da postane poticaj razvoju i u borbi protiv klimatskih promjena, u medicini, obrazovanju i drugim segmentima društva", rekao je ministar.

Naglasio je da je ključno da Hrvatska bude prisutna prilikom potpisivanje deklaracije.

"Koliko god je Hrvatska po površini mala po broju stanovnika mislim da moramo biti ovdje, pogotovo ako gledamo projekte koji dolaze u Republici Hrvatskoj iz privatnog sektora. Dosad je 85 trgovačkih društava uključeno na neki način u umjetnu inteligenciju i nekih više od 100 milijuna dolara investicija u protekloj godini je proizišlo iz ovog sektora", poručio je ministar.

Rekao da je činjenica da će umjetna inteligencija neke poslove sigurno ugasiti, ali isto tako neka predviđanja su da će do 2030. godine donijeti brojna nova radna mjesta koja možda u ovom trenutku niti ne naslućujemo.

"Ono što je problem kod umjetne inteligencije i njezine regulacije je zapravo pitanje da reguliramo nešto što zapravo niti ne znamo kako će izgledati. Postoje i dva različita pristupa kojima Europska unija ide prema jednoj jačoj regulaciji, za razliku od Amerike i Kine koje to čine prilično slabo. Na neki način Europa i Europska unija ako nastavi ovim smjerom pitanje je hoće li moći ostati konkurentna u odnosu na Ameriku i Kinu. To su zapravo neke ključne stvari o kojima treba Europska unija razmišljati", rekao je.

"Moramo postati svjesni umjetne inteligencije. Dakle, nije to neka daleka budućnost, to je nešto što je ovdje prisutno i mislim da je ključno u trenutku odrediti smjer u kojem idemo i da li idemo prema jačoj regulaciji. U Europskoj uniji određena su četiri ključna rizika, a s druge strane vidimo Amerika i Kina koje prilično liberalno gledaju na te stvari. I Europa, po mom mišljenju, ali i po mišljenju Vlade, ako nastavi ovako će prilično teško konkurirati američkim i kineskim trgovačkim društvima. Ali isto tako da ne dođe do toga da i trgovačka društva koja se bave umjetnom inteligencijom ne počnu napuštati Europsku uniju upravo zbog regulacije", poručio je Habijan.

Na summit su stigli brojni državnici iz cijelog svijeta, a među njima su i potpredsjednik SAD Vance, koji je po prvi put u Parizu i Europi, a svog potpredsjednika poslala je i Kina.

