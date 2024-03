Gosti RTL Danas-a su konzultanti Krešimir Macan i Mato Mijić. Podsjetnik, oni savjetuju s jedne strane IDS, s druge desne stranke.

Odluku Ustavnog suda znat ćemo sutra - što vi očekujete?

Macan: "Imamo finale utakmice svjetskog prvenstva. Sad je pozvan VAR, to su ustavni suci. Pretpostavljamo da će reći da se ne može kandidirati, mora dati ostavku. I onda će vjerojatno ići na ovu opciju da će ići u nekakvu kampanju u kojoj ne može biti sankcioniran. Neće biti na listi, neće biti nositelj jer nositelj ne postoji."

Je li on u samom startu računao da će se ovo sve izdogađati pa nije ni mislio biti na listi, ali je s time krenuo u samom startu?

Mijić: "Možda je bilo tako, a možda je bilo 'ako prođe prođe'. Bilo kako bilo, Milanović ima prostora za politički napad na Ustavni sud zato što ustavni suci nemaju nekog naročitog kredibiliteta. Ako u ustavnom sudu sjedi gospođa "Pipl mast trast as" (op. a. Ingrid Antičević Marinović) ljudi baš ne vjeruju Ustavnom sudu. Ustavni sud je u nekoliko posljednjih presuda dosta zanimljivo tumačio određene odluke Vlade, kao da priznaje premijeru status nezabludivosti: što god premijer kaže, nekako ćemo nategnuti da prođe. I Milanović sad to koristi kao politički napad na Ustavni sud jer ustavnim sucima ljudi vjeruju trenutno koliko i braći Dalton. što god oni odluče, njemu je dobro."

Čuli smo Plenkovićevu poruku da on ovaj presedan više neće komentirati. Kako će to uopće izbjeći?

Macan: "Komentirat će ga donekle ali neće se spustiti na ovu razinu koju smo čuli u Lipovljanima danas. Jer znamo tko pobjeđuje ako je svaki dan makljaža, u Americi je pobijedio Trump. Dakle, ako vi pristajete svaki dan na makljažu, a s druge strane imate MMA borca, a to je Zoran Milanović, onda on dobija, dakle dajete mu prostor, dajete mu više kisika, jednostavno, on je medijski zanimljiv."

Očekujete li da će biti direktnog sučeljavanja Plenkovića i Milanovića?

Mijić: "To ovisi o medijskim kućama. Ako pitate Ustavni sud, mislim da je tumačenje jasno: predsjednik ne smije biti uključen u kampanju. On neće službeno biti kandidat. On se upetljao u kampanju što ne bi smio. Da je hibernirao ovu kampanju i dao ostavku, to bi bio drugi scenarij."

Macan: Ali da je dao ostavku i krenuo mačem pravednika, to bi bila druga priča, malo ziheraški. On kaže ne dajem HDZ-u svu vlast, ja mislim da računa da možda i neće pobijediti. Da je siguran da će pobijediti, dao bi ostavku."

Tko ima više koristi od sučeljavanja?

Mijić: "Ovo je sad dosta velika polarizacija, donekle repriza 2015. Karamarko mu daje certifikat autentičnosti za ovo desno biračko tijelo, ali to će mu uzeti dio na centru. Mislim da u ovom njihovom nabacivanju blatom ne bi nitko naročito profitirao u sučeljavanju."

Slogan 'Spremni za izazove'?

Macan: "Nije jasno koji su to izazovi. Zadnji put je bilo covid, 'Igrajte na sigurno', sad bi bilo 'na nas možete računati' ali nije do kraja jasno."

Mijić: "Mislim da je to podsjetnik na izazove, ali fali mi malo emocije, romantike, akcije."