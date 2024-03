Predsjednik Zoran Milanović oglasio se priopćenjem te je ponovio da ne razmišlja o ostavci. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ni zrna žita neprijatelju, ni pedlja vlasti onima koji je uvijek zlorabe, siluju, mrcvare. Ja sam je osvojio na izborima, povjerenjem hrvatskih ljudi, prije više od četiri godine i to ću prepustiti povijesti kada dobijem mandat za sastav sljedeće hrvatske vlade", izjavio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović ponovivši još jednom da ne namjerava niti ne razmišlja o ostavci na dužnost predsjednika države iako se kandidira za premijera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako ustavni stručnjaci smatraju da je ovaj njegov potez, kako kažu, udar na Ustav, predsjednik Milanović ističe kako će o svemu “odlučiti hrvatski ljudi na izborima”. "Ovo nije magnetska rezonanca, mehanika fluida. Ovo je nekoliko rečenica u Ustavu, koje neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim potpuno drugačije, moj suradnik i partner Peđa Grbin to vidi isto tako. Čovjek koji je pisao Ustav jer Šeks je bio pijan cijelo vrijeme kao i danas - Kruno Olujić to vidi isto kao i ja. A neki mladi ljudi koji vole raditi idejne skice to vide drukčije. Nebitno je što oni misle i što misli Ustavni sud, kojem je na čelu pajdo i kum pijanog Šeksa, Šeparović. Oni mogu donijeti odluku kakvu hoće. Ja ću u kampanji biti kandidat za premijera", pojasnio je predsjednik Milanović te dodao kako prema Zakonu donesenom 2010. može biti kandidat na EU izborima. "To je predviđeno i dopušteno. Predsjednik Republike može biti kandidat za EU parlament. Zakon donesen 2010., HDZ ga je donio. To može, a za Sabor ne može. Ajde mi to objasnite", rekao je.

"Ako ustavni suci odluče drukčije, ja ću opet biti kandidat za premijera. Idem na izbore. Idem izbacit HDZ s vlasti. Ne mogu se jednostavnije izraziti", poručio je. "Idem po povjerenje naroda, okupit ću koaliciju čestitih ljudi koji znaju, koji imaju osjećaja odgovornosti, koji će Hrvatsku učiniti vedrijim mjestom za život", odgovorio je na pitanje što će biti ako Ustavni sud odluči da ne može biti na izbornoj listi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Šeksu treba oduzeti bocu, flašu, ne. To je sve ista banda, on, Šeparović, Turudić. Zašto je Šeparović napao Turudića? Jer se mrze. To je sve ista banda, ista klika. To je borba protiv takvih likova, nasilnih pijanaca, ljudi koji ne mogu kontrolirati sebe, ali žele vlast po svaku cijenu, i koji su opasnost za ovu zemlju", komentirao je predsjednik Milanović kritike Vladimira Šeksa. „Prije mjesec dana o ovome nisam razmišljao. Stvarno ti treba srdžba, nevolja i osjećaj duboke povrede svih vrijednosti za koje živimo i koje smatramo pristojnima, građanskim,obiteljskima, modernima, da se ova klika koja je danas arčila u Lisinskom okupi tamo. Ovo je bila idealna prilika za Interpol da ih sve pokupi na istom mjestu, ali ništa“, rekao je.

Ponovio je i to da će ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li ostati na listi SDP-a. "Kao građanin ću doći s većinom potpisa osobi koja će u tom trenutku obnašati dužnost predsjednika države. A to će biti novi predsjednik Sabora, ne Jandroković. Ni pedlja vlasti tim sumnjivim tipovima. Među njima je Jandroković najmanje sumnjiv. To izvoli zaraditi na izborima. Nakon toga dolazim kao građanin, nakon što sam dao ostavku, predsjedniku Sabora. Mandat ne dajem sam sebi, daje mi ga druga osoba. I formiram Vladu. Oni koji se toliko arogantno usuđuju davati tako artiljerijski dalekosežne komentare, neka malo razmisle o tome. To je takva terminalna neodgovornost da nije ni čudo da je zemlja u ovakvom stanju, nema odgovornih elita", istaknuo je Predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirao je i novi HDZ-ov slogan "Za sve izazove". "Netko zove nekog iza? Aha, dečko za sve izazove, Turudić. Tule, jel bio Tule danas na ovom balu vampira? Kažem vam, nisam mogao dobiti Interpol u Lyonu, sve linije su bile zakrčene, svi su zvali da dođu pokupiti tu ekipu," kazao je predsjednik Milanović.

Predsjednik je rekao da neće prevariti glasače. "Neću vas prevariti. Ako navijate za mene, hvala vam. Ako ne navijate, cijenim i to", rekao je. "Vodio sam Vladu u nemogući uvjetima. Ljudi me ne bi izabrali za predsjednika tri godine kasnije. Ljudi jako dobro znaju da je ovo što radim ispravno i jedini pravi put. Još jedan mandat kao predsjednik, ne“, rekao je i dodao kako će kampanju voditi grubo. „Ne prostakluk, ne govorim drugima da su smeće, ne vrijeđam ih kao Plenković u Saboru, ali s nasilnicama se ponašam još nasilnije. Plenković i Turudić lete. Nema ih. Odlaze s vlasti. Proganjat ću ih kao đavo grešnu dušu, ne vrag", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moje aktivno zalaganje za Hrvate u Bosni i Hercegovini će se tek vidjeti kada me izaberu za premijera. Stvari koje HDZ i Čović ne žele riješiti, pravo Hrvata da stvarno biraju svog predstavnika u Predsjedništvu u Sarajevu, da im ih ne biraju Bošnjaci, da tamo Hrvate ne predstavljaju ulični lopovi - to ću ostvariti ja. Samo da se dokopam instrumenta jer kao predsjednik to ne mogu. Kao premijer, ne u 24 sata, ali u par mjeseci BiH neće moći ići dalje u EU-u ako se pravo Hrvata ne vrati. Vrlo jednostavno i vrlo lako. Zato što u Bruxellesu do toga nikome nije pretjerano stalo", zaključio je predsjednik Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: 'Nebitno je što misli predsjednik Ustavnog suda koji je pajdo pijanog Šeksa'