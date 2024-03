Dok su u HDZ-u uvjereni da će Ustavni sud odlučiti da je ponašanje Zorana Milanovića protuustavno, predsjednik ne odsutaje. Na svojem Facebook profilu komentirao je HDZ-ov slogan "ZA SVE IZAZOVE" i napisao: "Turudić, HDZ-ov dečko za sve izazove". Pored poruke stajao je i simbol koji predstavlja povraćanje.

Milanović je danas u Lipovljanima gdje se slavi Dan općine te daje izjavu za medije.

"Vidim da nitko od ustavnih stručnjaka, to su obični nastavnici bez iskustva, da to nisu ni pročitali. Ali odlučit će građani na izborima. Ovo je ustvari referendum hoćemo li ustav tumačiti kao duh Hamletovog oca? Što je duh ustava? U ustavu piše što piše, ali što god oni odluče, ja ću i dalje biti kandidat za premijera. Idem na izbore i idem izbaciti HDZ s vlasti, ne mogu se bazičnije izraziti", rekao je Milanović.

"Nikome nije palo na pamet da se zapita je li ovo dopušteno, svi osjećaju da je dopušteno. Svima se čini da je ovo nešto što treba napraviti i što je potpuno u skladu s duhom ustava. Idem po povjerenje naroda, okupiti koaliciju čestitih ljudi koji će učiti Hrvatski vedrim mjestom za život kao što je vedar ovaj dan. Tip koji ne može istrčati 100 metara ide na binu uz zvukove iz Ramba, umjesto da svira Zeko i Potočić.", dodao je Milanović

"Ovo je bila prilika za Interpol da ih sve pokupi na jednome mjestu!", kazao je Milanović o HDZ-ovom okupljanju. "Kao građanin ću doći s većinom potpisa zastupnika u Hrvatskom saboru novom predsjedniku Sabora, a ne Jandrokoviću kojem bi vas sada htjeli izručiti. Izvoli to zaraditi na izborima. Što nije jasno? Mandat ne dajem sam sebi, daje mi ga druga osoba i formiram Vladu", dodao je Milanović.

"Ustav je jako jednostavan, ali moraš biti inertan mozak da ne shvatiš što piše u njemu. Bio ja na listi ili ne bio, ljudi će glasati za mene kao i za druge. Ustavni sud, ta Plenkovićeva klika, može raditi s tim što god hoće. Nisam nikada gajio iluzije o tim ljudima, njihovoj pameti i poštenju pa neću ni sada. Ja bih ih sve raspustio, ali ne mogu i neću. Bit će bijedno kao i do sada, doći će neke nove prodane duše i bezveznjaci", komentirao je Milanović.

Na pitanje, kako komentira novi HDZ-ov slogan, kazao je: "Dečko za sve izazove, Ture. Je li bio danas na balu vampira? Interpol nije stigao pokupiti sve. Slogan je 'Za sve izazove'? Higijenski preparati, pasta za zube? 'Zora puca, bit će dana'. Zoran puca, bit će dana."

"Ako navijate za mene, hvala vam na tome. Ako ne navijate, cijenim i to. Nema prevare. Vodio sam Vladu u nemogućim uvjetima, ljudi me ne bi izabrali za predsjednika da su imali problema sa mnom. Ljude ne možete vući za nos i dobro znaju da ovo što radim je ispravno i jedini pravi put. Drugo nema smisla. Još jedan mandat kao predsjednik? Ne. Pa nije to bilo u mom bucket listu. A još manje mi je drago biti premijer, ljepše mi je u Zagrebu, ali dužnost je dužnost. A moje iskustvo je veće nego pijanog, matorog Šeksa", komentirao je Milanović.

"A platfusaš koji izlazi na binu s boksačkom pjesmom? Bavio sam se sportom, ali ne mislim da sam dorastao Rockyju. Dobro da nije odabrao neke porno glumce. Fuj.", kazao je Milanović. Na pitanje kako će voditi kampanju, Milanović je kazao: "Grubo. Ne prostakluk. Ne govorim drugima da su smeće. Proganjat ću ih kao đavo grešnu dušu, neće pobjeći."

"Sumnjiv, korumpiran, crnokošuljaš… Plenkošenko bi tamo stvarno doveo crnog đavola. Morao je letjeti s mjesta predsjednika Vlade jer njegova drugarica prima naknade ni za kakvu uslugu od privatnika koji novac dobiva od mađarskog Mola, pokojni Petrović. Gospođi Karamarko koja ima izrazito luksuzne potrebe. Ugovori lažni na tisuće eura za plaćanje lizinga za Mercedes. To je ekipa koja želi voditi Hrvatsku? Do zadnjeg daha protiv njih", kazao je Milanović o Tomislavu Karamarku. "Zemlja je ugrožena i te ljude metlom treba izbaciti s vlasti. Za to ću dati sve do posljednjeg daha", dodao je Milanović.

"Projektni naslov je 'Destrukcija HDZ-a i građenje Hrvatske'. Zemlja u kojoj će biti iskorišteni svi EU fondovi a ne nakon Bugarske. Moramo u crkvi moliti da Bugarska opstane, samo da ne budemo zadnji. Vodio sam zemlju u poluratnim uvjetima. Ali stvari koje smo napravili su velike, a ovo je jedna totalna moralna devastacija društva i ljude se ubija u pojam", komentirao je Milanović.

Na komentar da je Plenković za njegovu vladu rekao da je najgora u povijesti, kazao je: "Morate imati argumente. Moja vlada je najgora? Njegova vlada je najkorumpiranija, imala je najviše skandala, otkaza…najgore kadroviranje u povijesti Hrvatske, u korelaciji s time da je Plenković predsjednik te vlade. Možemo razgovarati o tome da je moja vlada najgora, ali tako HDZ-ovci razgovaraju. I sljedeće su crne košulje. Zato je ovaj fufljavac i došao u Lisinski, Karamarko. Do prije pet godina ga nisu htjeli pozdraviti. Rijeke pravde dolaze. Izlit će se ne proljeće."

