Poznatog menadžera šokirao podatak o Modrićevom transferu: 'Ovo prvi put čujem'

Na suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama drugi dio svog iskaza dao je nogometni menadžer Damir Jozić.

Govorio je o funkcioniranju Mamićeve sportske agencije, ali i o tome kako za transfer Luke Modrića u Tottenham nije dobio naknadu, koju mu je, tvrdi, Zdravko Mamić obećao. U ponedjeljak je, kaže, na sudu i saznao da je proviziju za taj posao Dinamo isplatio agenciji Marija Mamića.

'Zdravko je imao kontrolu'

Damir Jozić u Mamićevoj sportskoj agenciji bavio se skautingom i logistikom svega potrebnog za igrače kojima su plaćali stipendije te osiguravali stan i prehranu. "Neke ugovore je Zdravko radio sam. To su bili ovi igrači prioriteta, tipa Da Silva, tipa Balaban i tako dalje, to nije nitko znao osim Zdravka točno, konkretno što su oni dogovorili", kaže nogometni menadžer Jozić.

Kada je Zdravko Mamić otišao u Dinamo, vođenje agencije preuzeo je njegov sin Mario. "On je vodio brigu oko tih stvari što je Zdravko radio, ali u principu je Zdravko, hajdemo reći, imao kontrolu nad svim tim konstantno. Tu se ništa nije desilo sad nešto novo nama, u principu samo je Zdravko otišao u Dinamo, a Mario je ostao tu", nastavlja Jozić.

Mamićeva obrana nezadovoljna

Mamićevu obranu zanimali su i detalji naplate usluga nogometnog menadžera, ali nisu bili zadovoljni Jozićevim odgovorima. "Pitanja su vrlo jasna, nećete odgovoriti izričito na već tri ili četiri pitanja", požalio se Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića.

"Kako neću, recite što hoćete", odgovara Damir Jozić. "Ne, nego se vama ne sviđa odgovor", zaključio je raspravu Sven Mišković, v.d. ravnatelj USKOK-a.

Jozić je ispričao kako je dogovorio transfer Luke Modrića u Englesku i kako su u pregovorima uz njega sudjelovali predsjednik Tottenhama Daniel Levy te Zdravko i Zoran Mamić. "Je li bilo, po vama, potrebe da Dinamo angažira posrednika na svojoj strani u tom transferu?", pitao je Mišković, na što je Jozić odgovorio "ne, apsolutno ne". Na pitanje je li Joziću bilo poznato da je Dinamo Mariju Mamiću platio kao posredniku dva milijuna i 200 tisuća eura za to, menadžer kaže: "Nisam čuo za to, prvi puta čujem."

Sada, kaže shvaća zašto Dinamo nije mogao i njemu platiti posredovanje koje mu Zdravko Mamić nije osporavao. "Ne, nije nikada, jer on je bio, kad je vidio predsjednika Tottenhama, on nije mogao vjerovati da je on došao uopće u Zagreb, oni su bili iznenađeni da sam ja njega doveo, to je bila, mislim, velika stvar kad takav čovjek dođe, baš znali su da će ga kupiti kada je on došao s privatnim avionom", govori Jozić.

'Čudilo me kako sistem funkcionira'

Mario Božina, nekadašnji zamjenik direktora Dinama svjedočio je o teškoj financijskoj situaciji i brojnim neplaćenim računima kluba. Na pitanje tko je u Dinamu odlučivao o tome koji će računi platiti dobavljačima, Božina poručuje: "Zdravko Mamić".

Svjedok je potvrdio da je Mamić u ime Dinama vodio pregovore o odlasku Vedrana Ćorluke u Manchester City te donosio odluke o transferima nogometaša. "I cijeli sistem kako to funkcionira je mene uvijek čudilo. O puno faktora je ovisilo ide li nešto klubu, koliki postotak ide kome i tako kako se dijele ti transferi i to", kaže Božina.

Novim iskazima svjedoka, suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću nastavlja se u utorak.