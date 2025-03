Skaut Mamićeve agencije na sudu: 'Zdravko mi je rekao da ću dobiti proviziju od Modrića i Pokrivača'

U sportskoj agenciji Zdravka Mamića Damir Jozić bavio se skautingom i logistikom za mlade igrače koji su imali ugovore s Mamićem. Nakon što je stariji Mamić otišao u Dinamo, agenciju je preuzeo je njegov sin Mario.

"Bilo je malo čudno, iskreno zato što se pričalo da je agencija Dinamo i Dinamo agencija, bilo je malo bedasto što se kaže, da vam budem iskren", kaže Damir Jozić, nogometni menadžer. Godine 2004. agencija je raspuštena, a djelatnici pozvani na sastanak na kojem su ih čekale radne knjižice.

"I sad što, uzimaš to, Zdravko tada nije došao na taj sastanak, to neću nikada zaboraviti", kaže Jozić.

Samostalno je nastavio posao nogometnog agenta, a nakon nekoliko godina kada se bavio karijerom Nikole Pokrivača, javio mu se Mamić.

"Dođi ti s igračem kod mene, mi ćemo se sve dogovoriti, onako njegovo autoritativno, onako kao naređenje, moraš doći", prepričava razgovor s Mamićem Jozić.

Dogovorili su Pokrivačev prelazak iz Varteksa u Dinamo i da će Jozić dobiti proviziju od Pokrivačeva transfera u inozemstvo. No kada je Monako za njega platio 3 milijuna eura, provizija nije plaćena Joziću, nego na drugi račun.

"Nekoj tvrtci za koju ja nikada nisam čuo do tada. Nije žalost meni, a to je moj novac", kaže Jozić.

I pri transferu Luke Modrića u Tottenham vrijednom 20 milijuna eura, koji je dogovorio, Jozić kaže da je izigran na sličan način.

"Rekao je Zdravko mi ćemo platiti ovaj dio tvoj, ne sekiraj se uopće tih 200 tisuća, znači opet vjerujem na riječ nakon Nikole, opet ja u istoj poziciji, jer sve kao džentlmenski, a na kraju tako nije ispalo", kaže Jozić.

Nakon godinu dana pitao je Mamića što je s tim novcem i dobio odgovor da će mu to platiti njegov sin Mario.

"Ljut je na mene što sam ga uopće to pitao, da je to tema, da će on to riješiti – ono kao ja sam Zdravko Mamić, ja rješavam sve", svjedoči o razgovoru s Mamićem Jozić.

No, kaže da mu je nakon pola godine plaćeno samo 100 tisuća eura, dok ostatak novca nikada nije dobio. Zanimljivo i iscrpno višesatno svjedočenje je prekinuto, a nastavlja se na idućem ročištu početkom travnja.