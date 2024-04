Venecija će ovaj tjedan jednodnevnim izletnicima početi naplaćivati ulaz u grad, što je prvi takav slučaju u svijetu. Namijenjen je smanjenju pritiska na drevni talijanski grad koji tone pod težinom masovnog turizma. Počevši od četvrtka posjetitelji koji u grad dolaze na jedan dan morat će kupiti ulaznicu od pet eura, što će na ključnim lokacijama kontrolirati inspektori. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković u RTL-u Danas objasnio je kakvu će politiku ovog ljeta provoditi Dubrovnik.

Hoće li Dubrovnik naplaćivati ulaz u grad izletnicima?

"Pa sigurno da ne, mislimo da se time ništa ne rješava. Mi smo pribjegli drugim modelima upravljanja turizma. Za doći u Dubrovnik po pitanju dnevnih izletnika potrebno je unaprijed rezervirati termin, za dolazak na Pile određeni broj termina je dostupan unutar satnog režima, nakon toga posjetitelji koji dođu moraju izabrati neki drugi dan. To je ključ, mislimo da je potpuno pogrešno rješavati to licitacijom ulaznicom za povijesnu jezgru, nitko neće odustati, gosti će i dalje dolaziti i ništa se neće riješiti. Mislim da su u Veneciji pogriješili".

U Veneciji su prosvjedi, može li njihova odluka opstati?

"Ovisno što će pokazati u nadolazećim mjesecima, ukoliko se dokaže da to smanjuje pritisak istovremenih posjetitelja, to će opstati. Ja sam skeptičan, jer mislim da će u konačnici shvatiti da su im potrebni drugi alati za upravljanje istovremenim posjetiteljima. Disperzija je ključan element, Venecija tu ima puno veće mogućnosti nego sam Dubrovnik, međutim treba postojati političke volje. S druge strane i odluka da se smanji broj kruzera, da se poveća broj njihovog boravka u luci, u odnosu na potpune brojke kruzera. Doći će u sukob s lokalnim gospodarstvom, pa vjerojatno zato ne idu u tom smjeru. Mislim da će u konačnici to biti nužno, ako žele održivi turizam koji je budućnost svih turističkih gradova".

Najavili ste i prestanak izdavanja dozvola za nove apartmane na staroj gradskoj jezgri, kada možemo očekivati da ta odluka stupi na vlast?

"Dubrovnik je prvi grad u RH koji je po UNESCO-vim smjernicama izradio studiju nosivog kapaciteta povijesne jezgre, navedena studija bi trebala sredinom svibnja naći se pred gradskim vijećnicima koji će donijeti odluku prihvaćaju li tu studiju ili ne. Ukoliko prihvate, kreće se u reduciranje broja smještajnih jedinica u povijesnoj jezgri, pod reduciranje mislim na ono ne daljnje davanje dozvola za smještaj u povijesnoj jezgri. Ali, sva prije stečena prava se neće oduzimati. Ono što mislimo da je posebno važno, da se čim prije izmjeni Pravilnik o pružanju usluga u domaćinstvu te da se na taj način isprave anomalije koje pravilnik trenutno dopušta. To je pružanje usluga kratkoročnog najma u višestambenim zgradama. Mi smo uputili jedno pismo Ministarstvu turizma, smatramo da bi se s tim riješilo pitanje prekomjernog turizma te da bi se tako osigurala mogućnost mladim ljudima dugoročnog najma u višestambenim zgradama".