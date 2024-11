Mate Mijić: 'Trump će do nove godine zaustaviti rat u Ukrajini, evo kako'

Ishod predsjedničkih izbora između Donalda Trumpa i Kamale Harris mogao bi donijeti velike promjene na europskom kontinentu, utjecati na odnose unutar NATO-a, preusmjeriti vojnu pomoć Ukrajini i redefinirati ekonomsku suradnju s Europskom unijom. Kako je uspio ponovno pobijediti objašnjava gost u studiju RTL-a Danas, politički komentator Mate Mijić.

Ankete su predviđale tijesnu utrku, ali ovo je uvjerljiva pobjeda! Čime je Trump pridobio Amerikance?

"Pobjeda je uvjerljiva, ali je ostvarena u onim državama u kojima je bio iznimno konkurentan. Govorili smo da ga ankete podcjenjuju, ali države koje mu nisu davale dobru šansu nije ni uzeo. Dogodila se pobjeda politike zajedništva nad identitetskom politikom, iako je to ironično, ali kad vidimo koga je sve okupio oko sebe - više od 40 posto židovskih birača, amiše, latinoamerikance, bijelce... To je čudnovata koalicija, i nakon atentata je uključio još neke ljude u svoju bazu i predstavio se kao ujedinitelj Amerikanaca".

Kamala Harris se još nije obratila javnosti - zašto?

"Nezavidna je njena pozicija, jer ona je Trumpa nazivala fašistom i nekim tko nikad ne bi mirno predao vlast, a sad ona njemu treba predati vlast. Jako je nezgodno, bit će zanimljivo vidjeti kako će ona to izvesti i prikazati biračima, a da to ne predstavi kao kapitulaciju".

Nisu joj pomogle ni brojne zvijezde? Je li problem zapravo to što je zamjenski kandidat?

"Veliki je problem, čim nije prošla predizbore. Aktualan je bivši predsjednik Joe Biden napravio problem jer nije odustao na vrijeme. Demokrati nisu imali nekog velikog izbora, nego nominirati njegovu potpredsjednicu. Ona nije nikad bila popularna, prošle predizbore je jako loše prošla. Demokrati su bili prinuđeni nju izabrati".

Budući potpredsjednik Vance Trumpa je javno kritizirao, zvao ga idiotom i Hitlerom, a sada će mu biti desna ruka. Kako to tumačite?

"Jako dobar primjer Trumpove uključivosti jer je shvatio da mora uključiti neke ljude s kojima je na ratnoj nozi kako bi imao šansu pobjediti. Izgladio je odnose sa novinarkom Fox Newsa, Brian Camp je podržavao njegovog konkurenta, a sada surađuju. Ista stvar se dogodila sa Vanceom, njemu je trebalo novo lice za mlađe birače".

Lara Trump, Trampova snaha bila je s njim na pobjedničkom govoru, možemo li se očekivati nastavak obiteljskog kadroviranja?

"Mislim da će biti manje nego 2016., tada je bio nespreman za preuzimanje vlasti. Nonstop je izmjenjivao ljude, a sada je ovladao republikanskom strankom u velikom omjeru, a obiteljska i prijateljska kadroviranja govore da mu je povjerenje na prvom mjestu".

Elon Musk - koliki će biti njegov utjecaj na Trumpa i američku politiku - već se priča da će Musk biti vladar iz sjene - hoće li?

"Uz Trumpa je teško imati vladara iz sjene, ali je to uspješna simbioza. Musk je prije bio deklarirani demokrat, ali bio je prinuđen jer stavovi demokrata idu dosta suprotno od njegovih poslovnih interesa. On je u podršci Trumpu tražio izlaz i međudosbno su si pomogli".

Trumpov povratak je nevjerojatan - ima optužnice, afere - kako mu je to uspjelo? Dok bude na dužnosti, što će biti s kaznenim postupcima protiv njega?

"To je gotova stvar, tu se ništa ne može dogodiit. Ili će se odbaciti, ili godinama vući po sudovima. Na njega se to nije primilo, on je sebe definirao kao oporbu establišmentu i sve što su na njega bacili i politički i pravno, pa čak i pokušajem atentata za koji neki smatraju da je to establišment organizirao da ga se riješi. On je sebe postavio žrtvom, koju on podnosi kako bi zaštitio narod i ljudi vam vjeruju te se na vas ništa ne ljepi".

Trump najavljuje Zlatno doba za Ameriku - što to znači ali i je li pomirljivi govor iznenađenje?

"Trump je bio vrlo ratoboran u ovoj kampanji, ali je puno drugačija od prethodne dvije. Rekao bih da je nakon atentata svatio da mu je ovo prilika da bude ujedinitelj te da mora ublažiti retoriku. Jasno je da je Trump kritizirao sve što je učinio Biden, da su zemlji bacili na dno, a on će je izdignuti te mora ispoštovati povjerenje glasača".

A što Trumpov izbor znači za svijet - on kaže - zaustavit ću ratove - hoće li? Ukrajina?

"Do nove godine će ukrajinsko pitanje biti riješeno, prisilit će obe strane da nešto daju, da se nađu i da pristanu na riješenje. Putinu će poručiti da će Ukrajincima dati oružje ako ne pristane, a Ukrajincima će reći ako ne pristanete na dogovor nema više ni centa ni metka. Tako će ih prisiliti da se nađu na sredini".

Iznenađuje li vas izostanak Putinove čestitke?

"Putin sigurno nije najsretniji zbog Trumpa, jer Amerika će sad opet projicirati snagu. Biden zbog svog psiho-fizičkog stanja, a Kamala je dosta neiskusna i u krajnjoj liniji žena je, te kod Putina ne izazivaju neko strahopoštovanje. Oni su Ameriku vidjeli slabom, a sada se ta situacija okreće i Trump će se puno oštrije postaviti".

Što se tiče Hrvatske - tu neke promjene ne očekujemo?

"Hrvatska je pouzdan partner SAD-a, a oni iz našeg okruženja koji se nadaju da će se povijesni kotač okrenuti i da će nešto ušićariti, mogu na to zaboraviti".

