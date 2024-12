Macan i Mijić o Kekin, životinjama u kampanji i idemo li u drugi krug: 'Ovo je klaun kampanja'

Stanokradica, lažan i dosadan… Tako je izazivača Primorca nazvao glavni protukandidat Milanović. A on Predsjedniku uzvraća da je nervozan zbog izvida oko ECMO-uređaja. Dok se oni časte uvredama, drugi kandidati u utrci za predsjednika u kampanji odaju počast i pjevaju.

Predizbornu kampanju komentirali su RTL-ovi politički analitičari Krešimir Macan i Mate Mijić.

Koliko će Ivani Kekin afera naštetiti u kampanji i tko bi od kandidata mogao profitirati?

Mijić: Malo je pretenciozno to nazivati aferom, ali sapunica svakako jest. I ta njihova kontrola štete svakodnevno proizvodi samo sve veću štetu. Na kraju sada imamo i priču oko privatne imovine, oko te kuće u Istri. Što je opet nekako sukladno njihovom brendu jer lakše ćete u Splitu naći dinamovca nego u vrhu Možemo! nekoga tko nema 5,6,7 nekretnina....

Nije afera, ali još ne znam što se zapravo dogodilo?

Mijić: Mi zapravo tu ne znamo je li išta sporno u bilo čemu od toga, ali oni svakodnevno, a ja bih rekao s dosta lošom kriznom komunikacijom, samo produbljuju tu krizu. U kriznoj komunikaciji gledate ograničiti broj onih kojima šalju poruke, pojednostaviti poruku. A oni, vidimo, dnevno kompliciraju. Sad su uspjeli i Pripuza uvući u priču koji ih sada udara vezano za Zagreb i poslovanje Grada.

Kažete ograničiti one koji komuniciraju. Zato ne vidimo nigdje Milu Kekina?

Macan: On je jedini koji je ispao iz igre i mislim da je dobro Plenković rekao: Je l' mu oduzeta poslovna sposobnost?

A sve je započelo s njim?

Macan: Očito su mu rekli da ne smije više ništa, sve si zeznuo i nemoj u tome sudjelovat. Gdje će biti šteta? Ja mislim da bi šteta mogla biti na izlaznosti. Da jednostavno ljudi koji podržavaju Ivanu Kekin, a ona je dosta dobro komunicirala s mladima i po istraživanjima i svi su govorili da ona najbolje radi, sada biti zbunjeni. Jer njima uopće ovi pojmovi - tko je taj Nikica Jelavić? Mi znamo tko je on. Sad je pitanje zašto bi oni izašli na izbore. I kako nema tenzije neke druge možda će ta izlaznost biti niska.

Ako se ispostavi da je Ivana Kekin lagala kao što tvrdi Jelavić - je li to njezin politički kraj?

Macan: Ma ne. Vidit ćemo još što se dogodilo, ma nije se dogodilo nešto valjda prestrašno. Ali oni stvaraju dojam kao da se dogodilo nešto strašno. Trebali su reći već prvi dan što se dogodilo. Dojam transparentnosti je važan i kad imaš krizno komuniciranje trebaš stvorit dojam da si rekao sve. A oni svaki dan pojačavaju dojam da nisu rekli baš ništa.

A što ako je zapravo sve što su govorili Kekinovi istina?

Mijić: Preventivno izlazite vani s pričom da biste ju zatvorili. Sa svojom stranom priče da biste to iskontrolirali i zatvorili. Od one početne verzije Mile Kekina - koja bizarna scena mi se dogodila šala mala - došli smo do toga da pričaju kako je to velika ugroza za njihovu obitelj. Dakle, od nekakve šale i bizarnosti koju je Mile Kekin okarakterizirao - samo tako došli smo do nekakve vrlo teške obiteljske situacije. Tako da mi vidimo da ta priča i s njihove strane evoluira. A ne bi trebala. Da su oni u startu rekli sve što su imali i mislili, zapravo ta priča ne bi išla dalje.

Kekin danas napada Glavnog državnog odvjetnika

Macan: Napadaju i Pripuza, ne znaju koga više ne napadaju. Svatko im je kriv.

Mijić: Turudić je za ljevicu danas ono što je Pupovac za desnicu - vrlo laka meta. Dobar dan, šutneš malo Turudića i nastaviš dalje...

Je li se on upetljao u kampanju izvidima o kupnje zemljišta za njihovu vilu?

Macan: Upetljao se u kampanju isto toliko koliko se i Gong upetljao u kampanju. Znači, okej je da se Gong upetlja, ali državni odvjetnik ne smije. I jedni i drugi moraju paziti da nema kazneni djela ni prekršaja, divljanja na društvenim mrežama i ostalo. Gong je prijavitelj, koji može svakoga prijaviti i skinuti sa mreže. Oni su kao neka Udba na društvenim mrežama sad

Mijić: S tim da državni odvjetnik ipak ima puno veću moć.

Macan: On ima apsolutnu moć.

Spominjao se i kad je riječ o Milanoviću. Milanovićeva kampanja dosad je 'less is more', manje je više. U posljednje vrijeme malo je glasniji

Macan: Vidite, čim počne pričati vidite da već počne improvizirati, a to nije dobro. Dok je bio kontroliran bilo je super. Dok je šutio bilo je najbolje.

Ono što je zanimljivo u ovoj cijeloj kampanji je da se neprestano spominju životinje. Pudlica, orao, muha.,. Sve to sliči na nekakvu basnu, političku basnu?

Mijić: Pa počeli smo s kravicom ovu godinu pa sad idemo dalje...

Je li vas Milanović jučer na predizbornom skupu u Tvornici nečim iznenadio?

Mijić: Mene je više iznenadilo što je u ovom zadnjem nastupu dopustio da ga Primorac ipak iživcira. Neće to štetiti Milanoviću, to njegovo brecanje i udaranje Primorca koliko bi moglo dići Primorca. Primorcu čini uslugu time što kaže da je dosadan kao prijateljska utakmica. I sad to jest smješno, ali čini se da mu je ušao pod kožu, naživcirao ga je što Primorcu svakako ide u prilog da više polarizira tu utrku i da se on digne.

Macan: Dok se ne spominje Plenković više od Primorca, dobro je za Primorca. On hoće postići taj duel, sukob s Milanovićem i to bi moglo biti zanimljivo u drugom krugu koji je vrlo izgledan.

Mijić: I ovo je danas prvi put da je otvoreno, reklo bi se, ušao pod kožu Milanoviću. Da ga je malo naljutio.

Je l' vas nešto dosad iznenadilo tijekom ove kampanje?

Macan: Pa iznenadilo nas je to što nema kampanje, što je totalno amaterska kampanja. Pa imate tu kandidata koji kaže da će ukinuti PDV,a onda se ispričava popodne. Pa o čemu pričamo mislim? To je onda klaun kampanja. Pa pogledajte malo i slogane. Malo je tu ovlasti predsjednika. idu na šire teme.

Protukandidati žele sučeljavanje s Milanovićem, Marija Selak Raspudić ga danas drugi put poziva i pita "Je li postao herojski zec?

Macan: Svi očito kopiraju jedni druge. Nedostaje sučeljavanje. I zato bi trebalo promijeniti pravila da vi možete izazivati te duele vodeći brigu da su svi koliko toliko ravnomjerno zastupljeni ali u nekim formatima, a ne u svima jer onda dođemo do toga da kandidat koji ima 0 posto i onaj koji ima 36 posto jednako zastupljeni. To nema smisla. Javnost želi čuti glavne likove, pa nek se potuku. Da vidimo tko je zec, tko orao, tko muha. A ovako svi zuje i ništa.

Za kraj, idemo u drugi krug?

Mijić: Idemo. Previše je kandidata da bi se to tek tako riješilo u prvom krugu. Sad ćemo vidjeti s kolikom razlikom. I ona će biti dosta važna.

Je li može biti iznenađenja da se ubaci netko treći?

Macan: Priželjkuje se, ali teško.

Mijić: Teško. Dosad zapravo nismo imali slučaj gdje je treći kandidat ušao u drugi krug ako uzmemo u obzir da Stipe Mesić nije bio klasičan neovisni kandidat. On je ipak imao cijelu mrežu stranaka i infrastrukturu iza sebe.