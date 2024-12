Plenković: 'Od ove Kekin i Benčić vide se samo čuperci, a čuju krici'

Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

"Mi smo u dobroj vjeri vodili pregovore sa sindikatima državnih i javnih službi", uvodno je rekao premijer. "Krenuli smo u razgovore o tri teme sa sindikatima. Pregovori o osnovici, koja uvijek nastupa tijekom jeseni i sindikati su tražili povećanje osnovice 5+5 koje je 600 milijuna eura na razini godine. Sindikati su tražili da se poveća ukupan iznos plaće 600 milijuna eura, nakon što smo već povećali plaće dodatnih milijardu i šesto milijuna eura", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasio je kako smatra u dobroj vjeri da je taj zahtjev bio "malo prevelik".

"U razgovorima smo izašli s prijedlogom koji je bio, nakon prve ponude 2+2, 3+2 - tri posto s 1. travnjem, dva posto s 1. studenim. Sve što je ministar Piletić predstavio sindikatima, fiskalni učinak je 250 milijuna eura, to je naš prijedlog. Kada se pogleda 3+2 ove godine, oni ostaju i dogodine. Kad je SDP bio na vlasti, osnovica je rasla 0, sada ide preko 45 posto", pojasnio je dodajući da je težina tih 3+2 420 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O ocjenjivanju: 'Ideja je bila da se potakne izvrsnost'

"Ono što je dobro danas, to je da su predstavnici naših socijalnih partnera prihvatili ovaj prijedlog. Predstavnici sindikata javnih službi nisu prihvatili ovaj prijedlog. Druga dva dijela razgovora, oni koji se odnose na nesavršenosti nekih koeficijenata po specifičnostima radnih mjesta, tu tko god smatra da mu nisu idealno pogođeni svi elementi u ovoj reformi, Vijeće će sagledati te elemente i predložiti Vladi korigiranje tih elemenata. To su jednostavni pravni akti koje donosi Vlada", rekao je premijer.

Dodaknuo se i pravilnika koji se odnosi na ocjenjivanje.

"Imamo zakon i uredbu temeljem koje se trebaju donositi pravilnici na razini svakoga resora o ocjenjivanju. Do sada su postojali kriteriji kada je riječ o državnim službama. Ovdje, u javnom sektoru, toga nije bilo. Ideja je bila da se potakne izvrsnost, da se nagradi one koji rade kvalitetnije i više. Tu postoje određene osjetljivosti, posebno u domeni obrazovanja, međutim ni tu se ništa ne događa 1. siječnjem, ti pravilnici trebaju nastupiti 2026. Zato je uzet taj period prilagodbe", pojasnio je Plenković.

Komentirajući prosvjed nastavnika i je li se razgovaralo o problematici koeficijenata u školstvu, premijer je rekao da se na sjednici o svemu razgovaralo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuo se i na "slučaj Kekin" i njihovu vilu u Istri. Podsjetio je da je tu temu već komentirao.

O Kekinima

"Bio sam ponukan činjenicom da su političari iz stranke Možemo! puštati moj glas koji govori potpunu neistinu, a kojeg oni generiraju umjetnom inteligencijom. Ja sam se zapitao što im je. S druge strane, val mržnje na društvenim mrežama, da HDZ stoji iza susreta gospodina Jelavića i gospodina Kekina. Ja više mržnje i nevjerojatnih budalaština u eteru dugo nisam vidio od ljudi koje inače respektiram. Nema baš nikakve veze s HDZ-om", rekao je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi ništa s tim nemamo, smijemo se. Neka se malo urazume, pogledaju rade li dobro i objasne ljudima što rade po kavama", dodao je premijer pitajući se, kome ovo može ići na korist.

Na pitanje, bi li bilo primjereno da se izvidi završe do trenutka predsjedničkih izbora, rekao je: "Kako mislite da je USKOK ili DORH vezan datumom predsjedničkih izbora? Meni to nije poznato, ja sam završio pravo."

Na pitanje, koristi li ova situacija nekome, rekao je da koristi građanima.

O MIlanoviću

"Da vide tko je tko. Stalno tumačim, imate SDP koji se potpuno diskvalificirao nakon što svjesno, namjerno i objesno ne žele glasati o ustavnim sucima na dan koji je u ustavnom roku i već prijete da za godinu dana neće glasati ni za koga. Možemo koji su predvodnik histerizacije, ovdje su sebi skuhali kašu i tu kašu bacaju na nas. Od ove Kekin i Benčić vide se samo čuperci, a čuju krici. Nije do nas, kriv je HDZ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ugledni intelektualci, hrpa njihovih fanova, optužuju nas da se bavimo s ovim. Jeste li normalni? Što se događa da tako lakonski nešto što nema veze s nama prebacuju na HDZ. Imate njihovog glavnog predvodnika, to je Milanović, i širi teze da smo mi prijetnja demokraciji. Neka me on nauči koji su to koraci demokratski. Ideš na izbore, izgubiš, čestitaš li? Izlaziš iz uloge predsjednika, upadaš u parlamentarne izbore, Ustavni sud te upozori. On je bio kandidati istog SDP-a koji nema kapacitet upravljanja zemljom.

Teško poražen, lizao je rane tri mjeseca i sad ima istu strategiju, da ne pokaže svoje pravo lice i jer računa na zaborav", rekao je Plenković te podsjetio da je Milanović vrijeđao i ustavne suce te branio Kundidu dolazak u Hrvatski sabor. "To sve djeluje polupsihijatrija ovdje, to nije normalno", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro više...