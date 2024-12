Milanović: 'Primorac je dosadan kao prijateljska utakmica, mutan kao magla'

Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je u sklopu predizborne kampanje posjetio Primošten.

Tamo je dao izjavu za medije. Novinari su ga pitali da komentira izvide koje je DORH pokrenuo tijekom kampanje. "Tu je sve sumnjivo, a najsumnjivije je Turudić. To je čovjek koji je pod našim izvidima 24 sata, on je taj kojeg treba nadzirati i pratiti. Usprkos svemu, Plenković ga je usilio za državnog tužitelja. To me je nažalost motiviralo da se kandidiram na parlamentarnim izborima, što je potpuno ustavno", odgovara Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje bi li trebalo do prvog kruga riješiti sve priče koje je DORH pokrenuo, Milanović poručuje: "Što je pokrenuo? Taj se čovjek s Plenkovićem mlati protiv europskog tužitelja, koji nam ne bi trebao da nemamo premijera nasilnika koji je doveo drugog nasilnika i prijestupnika. To je ozbiljan problem."

'Stanokradica Primorac'

Komentirao je i HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, kojeg je nekoliko puta nazvao "stanokradicom". "On je lažan kao novčanica od 13 eura, dosadan kao prijateljska utakmica. Kad ja kažem da je Plenkovićev kandidat stanokradica, čovjek koji je ukrao komad stana, tako što je doveo u zabludu vlasnike, tako što je dobio popust na samog sebe - to je činjenica. To ima sve elemente kaznenog djela prevare. Svojoj majci je omogućio da kupi stan na popust. Teret je posjed stana neke treće osobe, gle đavla, to je baš sinek. Varalica, stanokradica"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinari su pitali hoće li prihvatiti Primorčev poziv na sučeljavanje. "Govorimo o debati koja se organizira i na kojoj sudjeluju svi kandidati, a ne stanokradica Dragan Primorac i ja. Izričito sam rekao da na tu debatu dolazim", kaže Milanović. Dodaje da će kao i prije pet godina odraditi jednu debatu, koju smatra jednom vrstom obzira prema biračima.

Na pitanje hoće li DORH pokrenuti izvide za stan, Milanović sa smiješkom odgovara: "Neće. Stavit će si crnu krpu na oči."

"Primorac je mutan kao magla, potpuno mutan tip. Sve je lažno, to je to", zaključuje Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa