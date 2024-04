Hrvatska je izabrala! Na parlamentarnim izborima dobili smo novi sastav Hrvatskog sabora. Relativni pobjednik je HDZ koji je osvojio najveći broj mandat. Većinu, odnosno 76 ruku, nema nitko. Pregovori i pozivi počeli su s obje strane. Gosti RTL-a Danas bili su RTL-ovi izborni komentatori Krešimir Macan i Mate Mijić.

Kako stvari stoje 24 sata nakon? Koji su scenariji, s kim će Plenković do 76?

Macan: "Mislim da je najveće iznenađenje izlaznost, dala je legitimitet i jednima i drugima. Bilo tko, tko je glasao za HDZ može reći da imaju snagu. Nemamo nikakve prigovore na izbore. Ekipa koja je rekla da je za promjenu HDZ-a, isto imaju svoje biračko tijelo, bazu. Svi koji smo glasali, dali smo im mandat da odaberu Vladu koja će riješiti jedan ili drugi problem."

Mijić: "Plenković do 76 ruku može i drumom i šumom i ovom utabanom stazom koju je dosad imao s manjincima, manjim partnerima. To je sigurno ono što želi, političko naslijeđe. Možda neće biti dovoljno pa će morati s novim partnerima ući malo u šumu. Tu će htjeti srušiti koje stablo da lakše prođe, ali mogao bi se izgubiti u šumi. Nije to tek tako s novim partnerima koji nose puno ruku. Sigurno će nastojati odstraniti nekoliko figura, pokušati dobiti samo dio grupacije, prvenstveno Domovinskog pokreta, kako mu paše. To je scenarij koji mu je draži, ali raskoliti možete samo onoga tko se da. Onoga tko se drži skupa, to neće ići."

Mogu li Suverenisti otići s HDZ-om?

Mijić: "Koliko su danas komunicirali, tek moraju donijeti odluku na strančkim tijelima. To je otprilike ista priča kao Ivan Penava. Zna se koja je strana bliža svjetonazaorski, s druge strane postoje uvjeti - ne Možemo!, ne SDDS. Neće to biti tek tako jednostavno odlučiti, a mora se poslati poruka."

Drugačija je situacija. Most ima 11 mandata, 2 su Suverenisti.

Mijić: "Zasad su komunicirali da će konsenzusom donijeti odluku, unatoč političkim razlikama, da će se prvo međusobno dogovoriti što će kao kolektiv napraviti. Ali, u politici ni prvi, ni zadnji put - rekli pa porekli."

Gdje vidite Plenkovićeve mandate?

Macan: "Vrlo jasno, Domovinski pokret. Ima 61 +12 to je 73, trebaju samo 3 manjinca, on ih ima barem 5 bez SDSS-a. Pristao bi bez SDSS-a, ako mora, to je najmanja cijena. Osigurao je način kako da SNV funkcionira u Hrvatskoj i da svi budu zadovoljni. Kolege iz SDSS-a im ne bi zamjerili, ali nama je to problem na državnoj razini. Onda ne možemo od Vučića tražiti da imamo Hrvata ministra u srbijanskoj Vladi. Nama je bitno, tako smo smanjili pritisak na Hrvate u Srbiji. Postavljen je standard - sve što imaju Srbi u Hrvatskoj, dajte Hrvatima u Srbiji. Njemu je to političko naslijeđe, ali bi mu odgovaralo zbog hrvatsko-srpskih odnosa."

Ima li ljevica šanse?

Macan: "Kada zbroje sve na ljevici, imate točno 68 + ovih 8 je 76."

Zašto Plenković priča da Milanović pregovara? Čini li se kao realna opcija da idu u sastavljanje nove Vlade?

Mijić: "To je moguća opcija, pitanje je koliko je realna. Poznavajući predsjednika Milanovića, on je pit bull. Neće tek tako pustiti da prođe u revijalnom tonu. Vrlo vjerojatno će pokušati zakomplicirati HDZ-u, možda izbiti partnere koje dogovore. Neće mirovati sigurno, ali vjerujem da će ostati unutar Ustavnih okvira. Ako mu Plenković dođe s čvrstih 76, vjerujem da neće praviti probleme."

Macan: "Tko mu donese 76 - dat će mandat. Samo je pitanje koliko je ustavno da predsjednik aktivno pregovara i zove partnere."

Mijić: "Imamo postizbornu šutnju Ustavnog suda. Netko bi se trebao konačno oglasiti."

Kada Plenković kaže da nema šanse da Rijeke pravde išta naprave, je li to poruka za javnost da smiri svoju ekipu?

Macan: "Preuzeo je inicijativu. Već vidimo ako dolaze Milanovićevi spinovi da se njima obećalo 57 mandata. Jasno je da ih je Plenković pritisnuo s tom izjavom, da će to brzo riješiti. Ako ništa drugo, ovo je poker. On blefira, ako i nema karte, blefira da ima dogovor jer je bliži dogovoru."

Mijić: "SDP u ovoj utrci mora pokazati da je živ poslije izbora. Doslovno bi mogli promijeniti ime u 'Samo da preživimo', da pokažu da imaju kombinaciju živom i da mogu sastaviti Vladu."

Jesu li SDP i Grbin živi?

Mijić: "U ovim kombinacijama, nije toliko realno, ipak je moguće. Grbin je preživio zbog specifičnih okolnosti. Dolaze europski izbori, nije vrijeme za promjenu vođe. Još uvijek su živi pokušaji da se sastavi većina. Milanović mu vjerojatno ne bi dao da odstupi. Kao treće, ne znam koga bi stavili u ovom trenutku. Nema logičnog nasljednika."

Je li Grbin gotov ako ne uspiju sastavi vlast?

Mijić: "Dolaze europski izbori, sumnjam da će ga u novoj kampanji koja nam je pred vratima netko micati. Ali vjerujem da će o njegovoj poziciji početi dugoročno razmišljati."

Macan: "Znat ćemo kad se formira Vlada. Ako bude ušao u Vladu, sve je riješeno. Ako njegova opcija ne bude složila Vladu, onda imamo problem."