I ministar Šušnjar će bojkotirati trgovine u petak. Građani: 'To nisu ni europske, već svemirske cijene'

Cijelo poslijepodne u Ministarstvu gospodarstva redaju se direktori najvećih trgovačkih lanca i proizvođači. Trgovci nisu željeli pred kamere, ali zato je ministar koji s građanima ide u bojkot.

"Drago mi je da su moji apeli doprli do naših građana, da su prihvatili sugestiju i molbu da osobno kreću u akciju i da pokažu svima koji su akteri na tržištu koja je naša snaga, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Na pitanje hoće li on u petak ići u trgovinu odgovorio je: "Apsolutno ne, ja sam uvijek tu uz naše građane"

A građani su već godinama bijesni zbog visokih cijena.

"Ovo je užas jedan kako su cijene velike. Neće nitko ići, ni ja ni nitko moj. Nema šanse, jako je preskupo sve nam", kaže Zagrepčanka Marija dok njezin sugrađanin Petar misli da bojkot od jednog dana neće donijeti niže cijene.

"Mislim da ništa od toga. Trebalo bi to malo češće uvoditi, a ne samo jedan dan", kaže Zagrepčanin Petar.

Zagrepčanka Vlatka kaže:

"Koliko se puta dogodi da nedjeljom ništa ne kupite i onda kupite u ponedjeljak ili kupite u subotu. Dakle, svi ćemo sudjelovati, ali rezultate ne trebate očekivati.“

Karlo iz Zagreba tvrdi: „To nisu ni Europske, to su neke svemirske cijene“

Bojkot od 10 do 15 dana?

Ovo je samo početak, kažu u potrošačkoj platformi Halo inspektore. Od ministra očekuju konkretne mjere za suzbijanje enormnih poskupljenja i visoke inflacije, a ne poziv na bojkot. Uspije li akcija u petak najavljuju i sljedeći korak – blokada jednog po jednog trgovačkog lanca.

"U planu nam je bojkot u trajanju od 10 do 15 dana. To znači da ćemo u tom razdoblju tražiti od potrošača da ne idu u taj trgovački lanac. Što će se dogoditi, kako će se to realizirati – to ćemo dogovarati u hodu.“, kaže nam Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme Halo, inspektore

Koji će trgovački lanac biti prvi, odlučit će, kažu najkasnije u nedjelju. U isto vrijeme neki trgovci na bojkot odgovaraju akcijama.

"Ako idete na radno mjesto, u povratku nemojte ići u trgovačke centre, nemojte ići u trgovine, ne kupujte gorivo – ne kupujte ništa", poručuje Kelemen.

Neće u kupnju ni predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović koji šalje jasnu poruku svima u lancu.

"s obzirom na to da sve cijene rastu, očito da i kada gledamo rezultate svih u lancu koje ostvaruju poslovne, očito da ima prostora da se te cijene snižavaju", ističe Burilović.

Za stol s ministrom sutra sjedaju distributeri. U zamrznutoj košarici bit će 50 proizvoda, a koja će biti njihova maksimalna cijena – možda doznamo već sutra.