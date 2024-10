Neki maslinari čekaju, drugi već beru punom parom: 'Savršeno, osjećam sinergiju'

Krenuti u berbu maslina ili još pričekati - nedoumica je mnogih maslinara čije su masline ove godine izvrsno rodile, ali su još uvijek zelene i zbog kiša pune vode, pa čekaju da im opet poraste postotak ulja u plodu.

I iskusni maslinari i stručnjaci razlikuju se u mišljenju, ali oni koji imaju puno maslina, morali su krenuti s berbom da sve stignu obrati prije nego masline "obere" vjetar ili ih napadne maslinova mušica nakon čijeg uboda bi isto otpadale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U masliniku Rade Bobanovića u Polači, koji se prostire na 35 hektara, berba konzumnih maslina je obavljena u zadnjem tjednu rujna, a sada se bere za preradu u ulje. Ove godine iznimno se ranije beru domaće sorte poput dominantne oblice, a kasnije će u berbu s "Talijankama" poput leccina i pendolina koje su se ranijih godina uvijek brale i par tjedana prije domaćih sorti.

Kad je iz stroja za preradu procurio zeleni nektar, nagrađivani maslinar i uljar brzo je procijenio ovogodišnju berbu maslina. Randman ili postotak ulja u plodu za sada je tek zadovoljavajući, ali kvaliteta ulja je iznad očekivanja. "Ovo je savršeno, a prema cugu očekujemo negdje oko 12 posto. Ovdje osjećam da su u sinergiji i skladnost, i pikantnost, i gorčina, i voćnost i miris. Znači, sve smo sačuvali", zadovoljan je Radoslav Bobanović nakon što je kušao mirišljavo ulje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Savjeti stručnjaka

Do kraja berbe očekuju randmane do 17, a kod nekih sorti i do 20 posto. U berbu su ipak morali krenuti ranije jer imaju čak 12 tisuća stabala za obrati. Onima koji imaju manje maslina, iskusni maslinar savjetuje da za optimalne rezultate pričekaju s berbom još desetak dana. "Ona će idućih tri, četiri, pet dana još postići jedan bolji stupanj zrelosti, više će biti ulja, manje vlage. Evo i danas ovo jugo, ne vjerujemo da će doći kiša. Jugo i možda burica osuši plod koji da manju količinu u težini mjerenja, a kasnije u randmanu da više", smatra Bobanović čije imanje ima i vlastitu uljaru, a njihovo je ulje više desetaka puta osvajalo zlatne medalje i šampionske titule.

Poznati zadarski agronom ipak ne bi čekao. On i u berbu vlastitih maslina kreće ova vikend. "Masline su zrele i treba ih početi brati. Priče, pala kiša. Je, napunile su se vodom, točno je to, ali masline su počele mijenjati boju i sada je sinteza ulja vrlo mala. Ta sinteza ulja je neznatna i ona ide nauštrb fenola, jer optimum fenola je kada je jedna trećina maslina zelena, jedna trećina ljubičasta, a jedna trećina tamna. Poslije padaju", kaže nam Marijan Tomac.

Mnogima berba ovisi i o dostupnosti berača. Bobanović ima berače koji mu se vraćaju svake godine. "Lakše je s tresilicom i brže. Ja mogu ubrati sam za troje danas, kad je sve fino. Ali, moram imat i ženske koje rade na tim mrrežama", pojašnjava Milan Peraić iz Polače, a mlada beračica Maja Šagi iz Karina dodaje kako su zadatci podijeljeni po timovima: "Mreže širiti i skupljati masline kad oni istresu, pa prebrat ovo lišće i granje. Nije zahtjevno, zanimljivo je. A i zadovoljna sam dnevnicom. Dobro je, dobro. Zanimljivo."

U masliniku koji se prostire na 45 hektara rade uglavnom stalni berači kojih u jednom trenutku bude i do pedesetak. Plaćeni su po satu. "Imamo po satu od 7 do 9 eura, ovisi tko što radi i plus prijevoz po autu 15 eura. To je neto, a na to dajemo državi još 25 do 28 posto. Na neki način, izađe nam čovjek na dan između 85 i 90 eura", kaže Bobanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve se to isplati kad se dobije izvrsno ulje poput ovogodišnjeg, a u Polači su uvjereni da su i ove godine proizveli šampiona