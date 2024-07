Zbog nesreća i pojačanog prometa bilo je zastoja na autocesti.

Posebno je teško bilo voziti od Zagreba pa čak do Zadra zbog izrazito velike gustoće prometa. Živce je trebalo čuvati danas i na prilazima Splitu koji su bili pod udarom turista. Najveća čekanja osobnih vozila, više od 3 sata, jutros su pak zabilježena na graničnom prijelazu Bajakovo prema Srbiji.Cijeli dan otežan je i prilaz splitskoj trajektnoj luci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako će biti i u subotu jer je najveća navala turista prema Braču, Hvaru i Visu. RTL-ov reporter Boris Mišević razgovarao je s Marko Ševrovićem s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

Što kažete na turiste, goste, koje se žale da se u špici čeka u kolonama, dok se u Francuskoj, Italiji i drugim zemljama čeka puno više?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gužve jesu, ali normalne su u vršnim periodima. To je očekivano i na to se treba naviknuti. Ako možete, probate izbjegavati putovati kada se očekuju najveće gužve."

Vožnja u ovakvim uvjetima, kada su automobili jedan do drugog, kako treba voziti i što je ključno da se ne bi događale još veće kolone?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovakve situacije su nama najinteresantnije sa stajališta predavanja i znanstvenih istraživanja. Učimo o šok valovima i situacijama koje se događaju pri određenim gustoćama prometa. Naravno da se dinamika prometa mijenja, a strašno je bitno da kad dođemo do zagušenja, kad više nemam slobodnu traku da možemo birati brzinu kako želimo, moramo se prilagoditi prometnom toku. To je jedini način da pojačamo sigurnost i da osiguramo da propusna moć bude veće. Gužve većinom nastaju zbog prometnih nesreća, ili zbog situacija koje su bile skoro prometne nesreće, gdje se ljudi voze na premalom razmaku. Dolazi do naglih kočenja, koja se šire unazad i imamo zastoje koje su u principu fantomski zastoji."

Razmak je glavna stvar?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razmak je apsolutno najbitnija stvar. Apeliram na sve vozače - kad je gust promet, nećete moći proći brzo. U lijevoj traci pustite vozilo ispred Vas na ne prevelikom, ali na dovoljnom razmaku da možete lagano zakočiti. Da ne morate kočiti naglo."

Hoće li novi način naplate ubrzati i smanjite kolone i gužve?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gužve koje imamo prema Zagrebu trebale bi nestati. Imate dvije trake koje se šire u više traka. Sa suprotne strane, kada dolazimo na Lučko, imamo šest traka koje se spajaju u dvije. Tu ćemo i dalje imati određene zastoje u određeno vrijeme. To je sigurno."

Projekt proširenja autocesta navodno postoji do Bosiljeva. Je li ga moguće napraviti i bi li to pomoglo u rasterećenju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Do Karlovca je treća traka provediva i mislim da će uskoro ići u realizaciju. Problem je od Karlovca dalje. Imamo vijadukt Drežnik koji nema prostora za širenje, odnosno trebat će raditi paralelni vijadukt. Nadam se da ćemo tri trake do Bosiljeva imati u sljedećih 10 godina."