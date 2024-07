U kojem se god pravcu pogleda, tisuće ljudi iz unutrašnjosti žele se "dokopati" mora. Od jutarnjih sati gužve su na svim cestama, graničnim prijelazima, u zračnim i trajektnim lukama. Trenutačno se u zemlji odmara više od milijun turista. Cijel dan otežan je i prilaz splitskoj trajektnoj luci, a najveća navala turista je prema Braču, Hvaru i Visu. RTL-ov reporter Boris Mišević razgovarao je s Hrvojem Pećnikom, voditeljem informativnog centra HAK-a.

Što se sada događa na cesti?

"Kao što možete vidjeti na našim kamerama, promet je trenutno pojačan. Svakako će biti jači što se bude bližio kraj dana, tim više što će ljudi odlaziti sa svojeg posla prema moru."

Petak popodne ili subota ujutro? Kada je prema vašem iskustvu bolje krenuti na put?

"Pa s obzirom na to da već moram birati između ta dva termina, uvijek bih odabrao petak poslijepodne. Radi se o izrazito udarnom vikendu kada je subota izrazito eksplozivna u smjeru juga. Već dugi niz godinama upozoravamo na to kako se vikend produžio od petka do ponedjeljka, što se tiče pojačanog prometa. Svi koji mogu, svakako im je za preporuku iskoristiti sredinu tjedna, na neki način se organizirati, ako im obaveze i poslodavac dopuštaju, da krenu od utorka pa do četvrtka kako bi izbjegli najveću gužvu."

Jesu li stranci i turisti krenuli prema vikendu?

"Što se tiče graničnih prijelaza, još uvijek nije neka alarmantna situacija. Tu ponajprije mislimo na onaj s BiH i Srbijom. Zasad bilježimo kraća čekanja u putničkom i nešto duža u teretnom prometu."