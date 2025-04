Hrvat koji je bio blizak s Papom otkriva ono što svi žele znati: 'To je matematika'

Vrijeme je do sada bilo blagonaklono prema tisućama hodočasnika u Rimu koji i dalje pristižu na Trg svetog Petra. Još od jutra kada je otvoreni lijes s pokojnim papom Franjom iz Doma svete Marte u kojem je živio i radio, uz veliki i dugi pljesak okupljenih, unesen u baziliku svetog Petra. Ondje je tradicionalno izložen kako bi mu iduća tri dana stotine tisuća vjernika dostojanstveno odalo pačast i pomolilo se pred odrom. Mi smo razgovarali s Mariom Popovićem, službenikom u Državnom tajništvu Svete Stolice.

Vi ste više puta bili u društvu pape Franje što vas veže? Što je ono što vi pamtite?

Istina, moram priznati i to je zbilja velika milost. Zahvalan sam na tome što sam ga mogao vidjeti više puta i više puta komunicirati s njim direktno. Imam mnoge uspomene, mnoge trenutke koje sam doživio s njim. Papa je s velikim masama ljudi i vjernika bio isti kao i s pojedincem. Dakle, uvijek otvoren, uvijek iskren, uvijek srdačan i uvijek svoj.

Zanimljivo je da ste vi jedna od osoba koja stoji iza profila na X u papinog profila na latinskom

To je moj posao, ne samo ja, nego dosta mojih kolega.

Vidimo da je Papa htio biti otvoren i blizak svima

Naravno, blizak svima jasno promičući i u kontinuitetu istu tradiciju Crkve i službenoga jezika Katoličke crkve koji je još uvijek latinski jezik. Naravno da su svi obredi koje čujemo i koje ćemo čuti biti će na latinskom jeziku. Evo i tako također se vidi njegova originalnost, naravno, ali opet u kontinuitetu.

Bio je često puta osporavan, kritiziran, a s druge strane kod mnogih ljudi voljen, kako to gledate?

To je na neki način normalno jer je svatko tko radi za dobro jedne zajednice, a osobito svaki papa - jasno da se nalazi na vjetrometini, kako kritika tako i simpatija.

Što se sada događa u rimskoj kuriji? Što se događa iz svega ovoga što mi vidimo službeno. Imate li vi dodatnih informacija kako to izgleda?

Ne, moram priznati ste vi bolje informirani od nas samih ovdje u nekim stvarima. Kurija kao takva jasno je organizirana kao jedna piramidalna struktura i kad nema Svetog Oca kad nema pape jasno Sveta Stolica je upražnjena, spriječena nema - nema pape, što znači da onda i sve na neki način miruje, osim onih najnužnijih stvari koje se događaju oko papinog sprovoda. Oko izbora novog pape usuglašavaju se unutar kardinalskog zbora, kao što već vrlo dobro znamo.

Datum konklave još uvijek točno ne znamo, ali znamo da bi one trebale početi između 15. do 20. dana nakon sprovoda.

Nakon sprovoda treba proteći određeni broj dana, dakle 15 - 20 dana. Matematika nam govori da je to između 10. i 15. svibnja.

Jako puno licitacija o imenima vjerojatno o njima ne smijete, ali možemo li govoriti o smjeru kojim želite da Crkva ide?

Malo je smiješno kazati ne smijem, nego i ne želim jasno jer to je na neki način jedna osobna stvar svakog pojedinca. S druge pak strane, radi se opet o jednom specifičnom izboru. Ne radi se o predsjedničkim izborima ili bilo kojim drugim izborima. Opet, ovdje je to jedna vrlo vjernička stvar. Na koncu, ono što mi se svidjelo od našeg kardinala Bozanića jest što je naglasio da oni kao kardinali ne biraju, nego pronalaze. U tom smislu mislim da je to vrlo vjernički izraženo. Vjerujem da tako treba i ostati.

